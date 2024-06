Si tu matrimonio llegó a su fin y estás en proceso de divorcio o ya lo hiciste, ten en cuenta que puedas recibir los beneficios del Seguro Social de tu excónyuge. ¿Cómo? Si le pusiste fin a tu relación y aportaste en tu hogar, tendrás un respaldo económico, pero debes cumplir ciertos requisitos. Si bien es una buena noticia, de seguro varios se preguntan ¿de qué manera saber si tienen derecho a acceder al SSA de su exesposo o exesposa? ¿Si pueden recibir los beneficios los ciudadanos que no son estadounidenses? A continuación, las respuestas a estas y otras interrogantes.

Cabe precisar que con esto queda claro que pese al fin de un matrimonio, esto no elimina las contribuciones económicas que como esposos realizaron durante el tiempo que compartieron juntos; por tanto, el Seguro Social incluye opciones de beneficios para los cónyuges divorciados.

REQUISITOS PARA TENER DERECHO A RECIBIR LOS BENEFICIOS DE MI EXCÓNYUGE

Como lo mencionamos líneas arriba, sí tienes derecho a cobrar los beneficios del Seguro Social de tu excónyuge siempre y cuando cumplas los siguientes requisitos:

Haber estado casado durante al menos 10 años y estar divorciado al menos dos años continuos.

Tener evidencia de un divorcio finalizado.

Tener al menos 62 años.

Ser excónyuge de un trabajador asegurado.

No estar casado.

No tener derecho a un beneficio por jubilación del Seguro Social más alto en su propio registro.

UN CIUDADANO QUE NO ES ESTADOUNIDENSE, ¿PUEDE RECIBIR LOS BENEFICIOS DE SU EXCÓNYUGE?

Sí, los no ciudadanos estadounidenses pueden cobrar beneficios del Seguro Social de su excónyuge. Las reglas de elegibilidad pueden variar dependiendo de si la persona que lo solicita vive en Estados Unidos; es decir, contar con una tarjeta verde, residencia temporal legal o permiso para estar en el país bajo algún tipo de estatus protegido, precisa AARP.

¿ES LEGAL QUE MI AÚN ESPOSO ME PIDA QUE EN EL ACUERDO DE DIVORCIO PONGA QUE NO RECIBIRÉ BENEFICIOS DEL SSA?

No es legal que en tu acuerdo de divorcio, tu futuro(a) exesposo(a) te pida que pongas no cobrar ningún beneficio del Seguro Social. Él o ella no tiene control sobre los beneficios que recibirás.

¿DE QUÉ MANERA SOLICITAR MI PENSIÓN COMO EXCÓNYUGE?

Para determinar tu elegibilidad, debes ingresar a la herramienta SSA BEST

Para aplicar debes ingresar a Solicite los beneficios de Seguro Social

También puedes llamar para aprender al servicio nacional gratuito al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) o visitando la oficina local del Seguro Social. No se requiere una cita.