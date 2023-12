Aunque la Navidad se caracteriza por ser de unión familiar, es una fecha que demanda muchos gastos, entre estos la cena de Nochebuena. En este caso, ¿cómo pueden hacer los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus sigla en inglés)?¿El subsidio les permitirá comprar su pavo y hacer su puré de papa?

SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimento, ayuda a las personas de escasos ingresos y recursos económicos a comprar alimentos nutritivos, pero debes saber qué puede encajar en ese concepto si hablamos de la cena de Navidad.

De acuerdo con cifras oficiales, 22.2 millones de hogares reciben el beneficio, lo que se traduce en el 12.5% de la población total de Estados Unidos. Se trata del programa de asistencia de nutrición federal más grande y está a cargo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pero es administrado por agencias estatales por medio de oficinas locales. Se otorga en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

¿CÓMO ES LA TRADICIONAL CENA NAVIDEÑA EN ESTADOS UNIDOS?

La celebración tradicional de Navidad en Estados Unidos consiste en pavo o jamón al horno, que pueden ir acompañados con puré de papas y una bebida tradicional de esta fecha es el licor o ponche de huevo (“eggnog”), de acuerdo con el portal USA.Gov. También se suelen hornear galletas de jengibre o tarta de manzana como parte de la tradición navideña.

¿QUÉ COMPRAR EN LA CENA DE NAVIDAD CON MI CUPÓN SNAP?

Si tenías dudas sobre si puedes usar tu Tarjeta de Transferencia de Beneficios Electrónicos (EBT) para hacer las compras de Navidad, la respuesta es sí, pero siempre y cuando se rija a lo que indique el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y al monto de tu beneficio. Recuerda que los alimentos deben ser nutritivos. Esta es la lista colocada en su página web:

Frutas y verduras.

Carne, aves y pescado.

Productos lácteos.

Pan y cereales.

Otros alimentos como bocadillos y bebidas no alcohólicas.

Semillas y plantas destinadas a la producción de alimentos para el hogar.

Entonces, si hablamos de la cena navideña en estos grupos puede encajar el pavo, el jamón, la papa para el puré y arándanos para la salsa. También puedes comprar el huevo para el ponche, así como legumbres para hacer la ensalada.

Las carnes están permitidas en la lista de SNAP (Foto: AFP)

¿QUÉ NO PUEDO COMPRAR PARA LA CENA DE NAVIDAD CON MIS CUPONES DE ALIMENTOS SNAP?

Si pensabas brindar, ese gasto no lo podrás realizar con tu tarjeta, ya que el beneficio no permite comprar para cerveza, vino, licor, cigarrillos o tabaco. Si vas a comprar el pavo, no lo puede estar vivo, a no ser que sea sacrificado antes de retirarlos de la tienda. Tampoco puedes comprar alimentos que están calientes en el punto de venta, aunque algunos estados tienen la opción del Programa de Comidas en Restaurantes (RMP), que se otorga para ciertos casos, como personas con discapacidades o sin vivienda.

Y si querías compartir la cena con tu mascota, el programa no permite usar el beneficios para comprar alimentos para animales. Tampoco se usa para artículos de limpieza, productos de papel y otros artículos del hogar.

MONTO DE LOS CUPONES SNAP

El aumento al COLA para los pagos SNAP en 2024 fue del 3.2% y entró en vigor el pasado 1 de octubre. Con ello, el beneficio máximo de los cupones para un individuo pasó de US$281 a US$291 dólares mensuales. Los pagos se basan en el número de integrantes de una familia: