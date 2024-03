Por más que a muchos no les suene el nombre de Taringa!, en el mundo entero hay millones de personas que alguna vez habrán interactuado en su página web al menos una vez y seguramente seas tú uno de ellos. Y es que se comentaba que la comunidad más grande de este sitio era de América Latina, lo que no es una sorpresa si veíamos su plataforma. Bueno, pero todo eso quedará en el pasado, ya que, como lo leíste en el titular, su página cerrará para siempre y no es una broma. Te toca asumirlo.

En el mundo del internet y las redes sociales existen muchos cambios a lo largo de los años, los cuales obligan a determinados sitios webs a mutar y adaptarse con la finalidad de no perder usuarios, algo que Taringa! intentó hacer, sin mucho éxito, aparentemente, ya que al final perdió la batalla y dejará de operar, causándole un gran dolor a sus usuarios, quienes utilizaban la web como una red social en la que podían compartir información, conocimiento y entretenerse.

¿CUÁNDO SERÁ EL CIERRE DE TARINGA!?

A través de un extenso comunicado en su sitio web, Tarainga! le dio la mala noticia a sus fieles usuarios. En esas palabras se expresaron muchas cosas, como algunos detalles de la decisión y cuándo es que sucederá ese fatídico día. De esa manera fue que absolutamente todo el mundo conoció que el cierre sucederá el próximo domingo 24 de marzo. Asimismo, se especificó que en los próximos días se explicará cómo es que se llevará dicho proceso.

“Estimados taringueros: 20 años de historia no es un logro del que cualquier sitio, plataforma o comunidad pueda presumir, ni de lejos. taringa! ha sido el lugar de fantásticas historias, memes, trolleadas, inteligencia colectiva por doquier, pero sobre todo, siempre ha sido un lugar donde la libertad de expresión está presente. Podrán llamarnos virgos, ácidos, insoportables, antisociales y todo lo que quieran. Pero hemos hecho historia y eso nadie nos lo podrá negar jamás. Hemos sido el hogar de todo tipo de historias, todo tipo de personajes, todo tipo de sentimientos. Nos hemos metido en muchos líos y los hemos superado todos. Nos hemos puesto la bandera de una identidad que, aún a día de hoy, después de tantos años, sigue siendo relevante… el “taringuero”. Es por eso que, realmente, con mucho dolor, tenemos que anunciar el cierre de taringa!, tanto de taringa.net como el de taringa! app el día 24 de marzo...”, se puede leer.

Taringa! confirmó que no continuará sus operaciones (Foto: Taringa!)

¿POR QUÉ TARINGA NO SEGUIRÁ OPERANDO?

En su comunicado también se cuenta por qué Taringa! ha tomado la decisión y, al leerla, nos deja la señal de que era como se preveía. La competitividad en el mundo de las redes sociales hizo que se vaya perdiendo terreno en el mundo digital.

Si bien ha acompañado a varias generaciones de jóvenes principalmente, Taringa! se ha vuelto más desconocido con el paso de los años y no ha podido captar la atención de los nuevos jóvenes, así que cada vez hay menos personas que usan la plataforma.

“Los motivos, son tan simples, como difíciles de aceptar. Con el cambio de tendencias de los últimos años respecto a las redes sociales, taringa! diseñó un producto que buscaba lo que otras plataformas no podían lograr, un espacio de libertad donde se pueda monetizar el contenido. Sin embargo, debido a las condiciones del mercado y la competitividad de las redes sociales, este sueño se ha frustrado”, son algunas palabras del comunicado.