Si en algún momento te ha tocado hacer alguna mejora en el hogar, como construir algo nuevo o decorar una habitación, es probable que hayas hecho tus compras en la cadena The Home Depot o que, al menos, haya sido una de tus opciones. La tienda se ha posicionado bien en su rubro y, aunque no lo sepas, ofrece más que productos y muchos de ellos son gratuitos.

Pensando en fidelizar a los clientes y lograr una única conexión, The Home Depot tiene varios servicios totalmente gratis que pueden servir a aquellos que suelen realizar sus compras allí, lo cual puede significar un beneficio tremendo si les sacas el máximo provecho. Es por ello que ahora te presentaré cuáles son, así que toma nota por si uno es de tu interés.

Una mujer realizando sus compras para el hogar en The Home Depot (Foto: AFP)

SERVICIOS GRATUITOS DE THE HOME DEPOT

1. Consultas con expertos

Esto es algo que en gran parte del mundo ha sido adoptado por las tiendas que venden artículos de construcción y para el hogar y se trata de que los clientes pueden hacer consultas con expertos en la materia, ya sea mediante una consulta virtual o en tu casa. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis.

2. Corte gratuito de materiales

Hay ocasiones en las que estás buscando determinados productos con medidas específicas, pero en las tiendas no los tienen así. Es por ello que, para evitarte complicaciones, la cadena te puede cortar los materiales a tu disposición y gratis. De esta manera, algunos artículos como madera, tuberías o cables pueden ser personalizados para ti.

3. Cambio de tonalidad de una pintura

Si has hecho una compra de una lata de pintura en The Home Depot, pero no te termina de convencer el tono, los especialistas de la tiendan te la pueden oscurecer hasta el punto que decidas. Eso no es todo, si tienes alguno de estos recipientes ya viejos en casa, puedes llevarlos a la tienda y te la agitan sin costo alguno.

4. Accesorios de pintura gratuitos

Si has comprado una pintura en la cadena, te puedes llevar totalmente gratis algunos accesorios o herramientas para el pintado, como palillos de pintura, abrelatas, entre otras cosas. Lo bueno es que estos materiales también te pueden servir para otro proyecto que planees hacer en casa.

5. Devolución plantas

A diferencia de otras compañías, existe una política de devoluciones flexibles para plantas en The Home Depot. La mayoría de estos seres vivos pueden devolverse hasta 90 días después de realizarse la compra. en tanto, Las plantas perennes, árboles y arbustos tienen una garantía de un año.

6. Talleres gratuitos

The Home Depot puede ofrecerte talleres gratuitos para todo tipo de proyectos. Hay algunos dirigidos para adultos, pero también para niños, así que tus hijos podrían aprender muchas cosas sobre reparaciones a una temprana edad.

7. Instalación de alfombra gratuita

Si has comprado $699 dólares o más en alfombras, The Home Depot te instala el producto adquirido en el lugar que selecciones, ya sea tu casa o local comercial. Esto incluye mediciones, cortes y demás.