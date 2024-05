La naturaleza en el planeta es increíble, pero también lo es todo lo que sucede en el espacio. Por ejemplo, ahora se habla mucho de una tormenta solar severa que ha estado ocurriendo desde a lo largo de esta semana, dejando efectos en nuestra superficie, unos un tanto hermosos y otros que han despertado preocupación en los especialistas, pero que no debe generar zozobra en la población. Me refiero a una tormenta geomagnética que podría, de alguna manera, afectar un poco las comunicaciones en Estados Unidos.

Es por ello que se ha pedido estar alerta si es que ello sucede, aunque no generaría mayor problema en nuestra sociedad. Lo que sí ha sucedido con mucha seriedad es que La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió de todo lo que se podría causar a los operadores de centrales eléctricas y aeronaves en órbita, así como a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) con la finalidad de que tomen sus precauciones.

Como es lo lógico este tema puede ser confuso para la mayor parte de la población de todo el mundo, pues es algo que solo suele ser manejado por las entidades especialistas y quienes trabajan allí, por lo que ahora intentaré darte a conocer un poco más sobre este fenómeno y las razones por las que las comunicaciones se podrían ver afectadas, principalmente, durante este segundo fin de semana del mes de mayo.

¿POR QUÉ PODRÍAN VERSE AFECTADAS LAS COMUNICACIONES EN ESTADOS UNIDOS?

Una tormenta solar ha provocado que una llamarada llegue a la Tierra el viernes 10 de mayo, ocasionando efectos que durarían, principalmente, el fin de semana y los siguientes días. Una de las consecuencias de ese impacto es una tormenta geomagnética que podría desatar una serie de irregularidades en las comunicaciones y servicios eléctricos, pero no se preocupe, no me refiero a las conexiones que tiene usted en casa, sino a otras redes más grandes. Eso sí, siempre es bueno estar alerta.

De acuerdo con la NOAA, Esta tormenta, de nivel 4 en una escala de 1 a 5 es un riesgo para las líneas de transmisión de alto voltaje de las redes eléctricas y también para los satélites que están en nuestra órbita, lo que podría generar inconvenientes en los servicios de comunicaciones y navegación, por lo que se te podría complicar el uso de internet a través de tu teléfono celular, pero si te ocurre no debes impacientarse, solo es algo que está de paso.

Un ejemplo de todo lo que te cuento es lo que sucedió en el año 2003, cuando una tormenta geomagnética produjo cortes de electricidad en Suecia y dañó transformadores eléctricos en Sudáfrica.

FORMACIÓN DE AURORAS BOREALES

Rob Steenburgh, científico del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, aseguró que la tormenta geomagnética podría producir auroras boreales en el extremo sur de Estados Unidos, al igual que en Alabama y el norte de California, lo que sería un espectáculo genial. Sin embargo, se reconoció que este espectáculo no será igual al que vemos en fotos y videos en las redes sociales, sino destellos de matices verdosos. “Ese es realmente el regalo del clima espacial: la aurora boreal”, dijo el especialista.

Lastimosamente, ese fenómeno será muy complicado de ver para un humano, aunque no imposible. Por eso, los especialistas recomiendan usar las cámaras de sus teléfonos celulares, capaces de capturar la luz de mejor forma. Para apreciar entonces esa aurora habría que tomar una fotografía al cielo y tener la suerte de que justo, en ese momento, esté ocurriendo ese regalo de la tormenta geomagnética.