Una puerta se cierra y otra se abre. Una mujer ganó US$300,000 de la lotería de Carolina Sur, solo un día después de haber quedado desempleado. Como te imaginas la afortunada jugadora de Lowcountry ha saltado de alegría. Conoce los detalles en esta nota.

La mujer que ha preferido mantener su nombre en reserva, pues en Carolina del Sur, al igual que otros estados como Maryland y Dakota del Norte, los ganadores pueden optar por mantener el anonimato por un tema de seguridad y tranquilidad.

¿CÓMO UNA MUJER DE CAROLINA DEL SUR GANÓ US$300,000 DE LA LOTERÍA TRAS QUEDAR DESEMPLEADA?

Una mujer de Lowcountry olvidó la pena de haberse quedado sin trabajo en menos de 24 horas, pues con un solo billete de lotería ganó US$300,000.

“Todavía estoy en shock y muy agradecida”, dijo a los funcionarios de la Lotería Educativa de Carolina del Sur. “Nunca había ganado nada antes”.

Su golpe de suerte llegó en la tienda que los vecinos llaman The Old Pantry, en 1190 Ribaut Rd., en Beaufort. Allí se arriesgó a ganar un sorteo de U$10 que le permitió comenzar de nuevo y comprar una casa nueva. “Es una locura cómo resultaron las cosas”, dijo.

La tienda PAA of Beaufort LLC (The Old Pantry) en Beaufort recibió una comisión de US$3,000 por vender el boleto reclamado.

El local ha logrado US$3,000 por la venta del boleto de lotería (Foto: Freepik)

¿CUÁNTO TIEMPO HAY PARA CANJEAR UN RASPADITO EN CAROLINA DEL SUR?

La Lotería de Carolina del Sur indica que otorga 90 días después del final oficial del juego. El final oficial de los juegos se publicará en las tiendas minoristas y en el sitio web.

PREMIOS POR RECLAMAR

La Lotería de Carolina del Sur indicó que quedan tres premios mayores más de US$300,000 en el juego US$300,000 Gold Rush con probabilidades de 1 en 700,000.