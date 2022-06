La transmisión de la La Velada del Año 2 en vivo está superando todas las expectativas. Las cinco peleas donde los protagonistas son 10 famosos streamers se realizan en el Pabellón Olímpico de Badalona, ante más de 10 mil personas. Encuentra aquí la información más completa del evento streaming que se transmite por el canal de Twitch de Ibai Llanos.

La segunda edición de La Velada del Año está a punto de celebrarse. Ibai Llanos sigue abriéndose camino en el mundo empresarial con un nuevo evento que promete ser un éxito. El mayor evento contará con personajes tan queridos entre los participantes por la comunidad hispana como Mister Jagger, Arigameplays o Momo.

Sigue La Velada del Año 2 en vivo: minuto a minuto

09:25 horas | Estamos a pocos minutos de que se inicie La Velada del Año 2. El evento se llevará a cabo en el Pabellón Olímpico de Badalona, conocido también como Palacio Municipal de Deportes de Badalona.

09:50 horas | El escenario donde se llevará a cabo La Velada del Año 2 ya está listo. Contará con la presencia de más de 10 mil personas.

10:10 horas | Coscu, el célebre streamer argentino, apoyó a su compatriota Momo, a pocos minutos de que empiece La Velada del Año 2. Momo fue considerado el streamer argentino en el año 2021.

10:32 horas | Comenzó la transmisión de La Velada del Año 2. Puedes seguirlo el evento en vivo desde el canal oficial de Ibai Llanos. En breve se dará inicio a la alfombra roja.

10:46 horas | La Velada del Año 2 ya superó el millón de espectadores. A pocos minutos de iniciarse el evento que se transmite por el canal de Ibai Llanos, ya superó todas las expectativas.

11:17 horas | Bad Bunny en la Velada del Año 2. El artista puertorriqueño sorprendió a los miles de espectadores con su presencia y ya pasó por la alfombra roja del evento.

11:32 horas | Duki apareció en la alfombra roja junto a su pareja Emilia Mernes. El trapero argentino dio todo su apoyo a su compatriota. “¡Vamos, Momo!”, dijo efusivamente.

11:53 horas | Empieza La Velada del Año 2. La transmisión de la alfombra roja llegó a su fin y el artista Rels B ya hizo su aparición.

12:11 horas | La Velada del Año 2 ya superó los 2 millones de espectadores. El evento sigue dando que hablar, a poco de iniciarse su segunda edición.

12:20 horas | La Velada del Año 2 rompe récord mundial de audiencia en la plataforma Twitch. El evento organizado por Ibai Llanos superó la cifra que tenía el streamer español TheGrefg, que había llegado a 2.470.347 espectadores, durante una transmisión en la plataforma.

12:25 horas | Empieza la primera batalla de La Velada del Año 2: Carola vs Spursito. Serán tres asaltos.

12:39 horas | Spursito da el batacazo y vence a Carola. Después de tres asaltos, Spursito ganó por decisión unánime una batalla reñida. “Ahora mismo no sé lo que siento. Es el momento más feliz de mi vida”, dijo el español evidentemente emocionado.

13:08 horas | Empieza la segunda batalla de la Velada del Año 2: Ari y Paracetamor.

13:18 horas | La mexicana Ari es la vencedora del segundo combate. La youtuber natural de Monterrey ganó por decisión dividida (2-1) a la española Paracetamor. La pelea de tres asaltos fue muy reñida.

13:50 horas | Empieza la tercera batalla de La Velada del Año 2: Viruzz vs Momo.

14:07 horas | Viruzz venció a Momo, luego de que el árbitro detuviera la batalla. El argentino no podía continuar, debido a que estaba sangrando mucho.

14:38 horas | Empieza en breve la cuarta batalla: Luzu vs Lolito.

14:49 horas | Luzu se lesionó durante el primer asalto y no pudo seguir combatiendo. Lolito es el vencedor. “Es lo que más he deseado en los últimos 4 meses y hace dos semanas tuve una rotura de fibras en los gemelos. Creo que ha sido a 20 segundos de empezar y he pedido continuar la pelea, pero honestamente no es lo mejor. Con mucha pena ha tenido que terminar así”, dijo el streamer.

15:49 horas | Mr. Jagger y David Bustamante protagonizaron la última batalla estelar. El cantante no pudo continuar en el tercer asalto y abandonó. Mr. Jagger fue el vencedor.

15:57 horas | La velada del Año 2 llegó a su fin con unas palabras de agradecimiento por parte de Ibai Llanos, el organizador del evento. “Latinoamérica y España han hecho historia”.

15:33 horas | Empieza el combate estelar de la noche: Mr. Jagger vs David Bustamante.

Además, el ‘outsider’ de esta edición será ni más ni menos que David Bustamente, el cantante cántabro que llegó inesperadamente a la velada de boxeo de Ibai y protagonizará el duelo de la noche con Jagger. Mag seguirá el antes, durante y después de este gran evento que se realizará en España desde en el Pabellón Olímpico de Badalona. La cita se podrá ver por el canal de Twitch del streamer vasco.

¿Cómo ver online La Velada del Año online y gratis?

A través del canal oficial de Ibai Llanos. La manera más fácil de ver dicho canal, es usar una aplicación oficial. En tal caso, tendrás que buscar en la app el canal de Ibai. Prácticamente todos los sistemas operativos de televisores, tablets, smartphones o consolas modernos tienen una aplicación de Twitch, que se puede descargar de forma fácil.

Programación completa y horas por país

Alfombra roja – 10:00 AM (Perú, Colombia y México), 11:00 AM (Chile), 12:00 PM (Argentina)

Show de Rels B – 11:45 AM (Perú, Colombia y México), 12:45 PM (Chile), 1:45 PM (Argentina)

Combate Carola vs Spursito 12:15 PM (Perú, Colombia y México), 1:15 PM (Chile), 2:15 PM (Argentina)

Show de Nicki Nicole 12:45 PM (Perú, Colombia y México), 1:45 PM (Chile), 2:45 PM (Argentina)

Combate Arigameplays vs Paracetamor 1:15 PM (Perú, Colombia y México), 2:15 PM (Chile), 3:15 PM (Argentina)

Show de Bizarrap 1:40 PM (Perú, Colombia y México), 2:40 PM (Chile), 3:40 PM (Argentina)

Combate Viruzz vs Momo 2:00 PM (Perú, Colombia y México), 3:00 PM (Chile), 4:00 PM (Argentina)

Show de Quevedo 2:20 PM (Perú, Colombia y México), 3:20 PM (Chile), 4:20 PM (Argentina)

Combate Luzu vs Lolito 2:50 PM (Perú, Colombia y México), 3:50 PM (Chile), 4:50 PM (Argentina)

Show de Duki 3:10 PM (Perú, Colombia y México), 4:10 PM (Chile), 5:10 PM (Argentina)

Combate Míster Jagger vs David Bustamante 3:30 PM (Perú, Colombia y México), 4:30 PM (Chile), 5:30 PM (Argentina)

Fin del evento 4:00 PM (Perú, Colombia y México), 5:00 PM (Chile), 6:00 PM (Argentina)

Carola vs Spursito en vivo vía Twitch: así será la pelea

En el minuto 12:34 del video se realiza el cara a cara

El primer combate de la velada ya viene bastante caliente, ya que desde que supimos el enfrentamiento hemos visto muchos vídeos del streamer gallego dándolo todo en el ring, mientras que de Spursito no vimos prácticamente nada y se veía un poco más rezagado e inseguro. Y es que Carola en un principio es el gran favorito a ganar su combate con bastante diferencia según algunos por su entrenamiento de tres meses anterior.

El creador de contenido andorrano sacó hace pocos días un vídeo que recopilaba su periplo en la escuela de boxeo de Sandor Martín, quien también está entrenando a Lolito y estuvo con Reven el año pasado.

Momo vs Viruzz en vivo vía Twitch: así será la pelea

En el minuto 21:00 del video se realiza el cara a cara

Posiblemente el enfrentamiento más picante de toda la noche viendo las preparaciones de ambos y las ganas que se tienen desde el anuncio de su combate. La Velada del Año 2 se creó para combates como este y no podemos esperar a saber el resultado. Viruzz ha realizado un trabajo enorme y que sorprende, con un entrenamiento basado en los profesionales y con una técnica espectacular, además de unos vídeos realizados por Jonh Alexander tan buenos como el entrenamiento del creador de contenido zaragozano.

Ari Gameplays vs Paracetamor en vivo vía Twitch: así será la pelea

En el minuto 13:08 del video se realiza el cara a cara

El segundo combate de la noche enfrentará a Arigameplays, la streamer mexicana más vista en la actualidad, frente a Paracetamor, una de las streamers que más ha escalado en Twitch en los últimos años. La española ha mostrado toda su evolución desde el inicio, llegando a ver tanto su cambio físico como mental y su evolución a la hora de combatir con una edición de Yerman sobresaliente. Por otro lado, Ari apenas ha mostrado nada y a falta de un día para su combate, tan solo hemos visto una especie de teaser, pero poco más.

Luzu vs Lolito en vivo vía Twitch: así será la pelea

En el minuto 14:20 del video se realiza el cara a cara

Un enfrentamiento que nadie se esperaba y del que poco o nada sabemos de qué pasará es el de Lolito contra Luzu. Por un lado tenemos a Luzu, el niño querido de papá que es amado por todos y que su entrenamiento ha sido arduo y difícil, ya que recordemos que vive en Estados Unidos y sus viajes le han entorpecido muchas veces este entrenamiento y mejora de si mismo.

Por otro tenemos a Lolito, que tampoco ha subido nada pero viendo vídeos de otros luchadores hemos visto que ha adelgazado una barbaridad y está más que motivado para llevarse por delante al streamer vasco.

David Bustamante vs Mr. Jagger en vivo vía Twitch: así será la pelea

En el minuto 15:29 del video se realiza el cara a cara

El mejor combate de todos los que hemos visto hasta ahora... ¿Y el más decantado? Por parte de Jagger, como era de esperar, no hemos visto absolutamente nada, mientras que Bustamante ha dejado caer varios vídeos que nos ha dejado pensando bastante. Pero no pensando en quien va a ganar sino cuanto va a durar Jagger.

¿Quién será el árbitro de los combates?

Una vez más, el árbitro de la velada será Salvador Salvà Rodríguez. Muchos de vosotros ya lo conoceréis, pues fue el encargado de supervisar y velar por la seguridad de los púgiles en la primera Velada del Año.

Los amantes del boxeo también reconocerán su nombre, pues hablamos de un árbitro con una dilatada carrera profesional de carácter internacional y una grandísima experiencia. Todavía en activo, ha ejercido como tal en no menos de 20 combates. Un árbitro de lujo para un gran evento.

¿Cuáles son las reglas de combate?

Las reglas son simples. Mantienen la normativa oficial de casi cualquier combate de boxeo profesional. Tanto es así que los luchadores han tenido que obtener una licencia de boxeo oficial para poder participar. Entre las principales reglas, el árbitro ha destacado la imposibilidad de golpear por debajo de la cintura.

Tampoco podrán golpear con la parte lateral del puño, ni con la mano abierta dentro del guante. Estos, por cierto, serán de 14 onzas. Es posible que en alguno de los combates, por cierto, haya casco de seguridad, aunque no se ha asegurado. Los asaltos serán de 3 minutos, salvo el duelo femenino, que será de 2 minutos. En teoría, todos los combates serán de tres asaltos.

¿Quiénes pelean en La Velada del Año 2?

La cartelera se conforma por cinco peleas. Cuatro de ellas contarán con tres asaltos. Sin embargo, cabe mencionar que la pelea estelar no solo se tratará de una pelea de boxeo, sino que contará con música en vivo y una gala digna como de una noche de Hollywood.

Míster Jagger vs. David Bustamante (combate estelar)

Momo vs. Viruzz

Carola vs. Spursito

Arigameplays vs. Paracetamor

Luzu vs. Lolito

¿Por qué Jaime Lorente no participará en La Velada del Año 2?

El actor se cayó de fortuna definitiva del cartel de La Velada del Año 2 de Ibai Llanos por compromisos de trabajo. Así lo anunció el streamer: “Por motivos fuera de nuestro alcance no podrá participar”. El sustituto del acto Jaime Llorente será el cantante David Bustamante. Ibai dio a conocer que Jaime Llorente no estará por una cláusula en el contrato con la serie que ba a grabar en los meses de verano.

“Jaime Lorente tiene que grabar una serie en verano y hay un cláusula en su contrato. Esa cláusula decía que no puede poner en riesgo su físico. Él sabía que tenía que grabar una serie en verano y nos dijo que no había problema, luego parecía que la serie tampoco iba a ponerlos”, explicaba.

Ibai detalló la postura y el porqué: “De repente, no sé porqué, ya no se pudo. Ponerte a entrenar a boxear cuando vas a grabar una serie, no es lo suyo. Eso fue lo que nos dijeron. Lo intentamos solucionar y queremos darle las gracias a Jaime porque puso todo de su parte para que pudiera ser. Pero no se pudo”.

¿Qué hizo David Bustamante para perder 15 kilos en un mes?

David Bustamante siempre ha sido un cantante de contrastes en su físico: algunas épocas, ha perdido mucho peso en poco tiempo, y en otras, todo lo contrario. En este caso, para dar la bienvenida al verano, el artista ha decidido someterse a una estricta dieta y rutina con la que ha perdido hasta 15 kilos en menos de 30 días, un logro necesario de cara a su participación en la Velada del Año 2.

Iván Perujo ha sido el entrenador personal de David Bustamante, y para conseguir este importante logro, se ha desarrollado un plan nutricional totalmente personalizado enfocado a sus objetivos y totalmente restrictivo: verduras, frutos rojos, pescados a la plancha o al vapor y carnes magras.

El coach nutricional y deportivo ha explicado que “la dieta ha sido uno de los puntos fuertes, ya que había que conseguir perder el máximo de kilos posibles según la constitución del artista (...). Todo ello seguido de una abundante hidratación para eliminar líquidos y, con ello, la hinchazón y los kilos que provoca la retención”.

¿Quiénes desfilarán por la alfombra roja?

Uno de los momentos más esperadas de la velada del año 2 llegará a las 17.30h, con el desfile por la alfombra roja que llevará al Pabellón Olímpico de Badalona. Por allí se espera que pasen todos los protagonistas, desde el propio Ibai a David Bustamante, Arigameplays o los artistas que actuarán durante el evento, como Nicki Nicole o Duki.

También hay expectación para ver qué famosos del mundo de Twitch y Youtube se acercan, y muy probablemente no faltarán a la cita IlloJuan, Jordi Wild o elXokas

¿Qué es una Velada de Boxeo?

Una velada de boxeo es un evento deportivo donde se disputan varios combates de este deporte. Se pueden ver en vivo y en directo en la propia arena y muy cerca del cuadrilátero o a través de la TV y plataformas de streaming, que hoy en día son de las más consumidas en el mundo.

Los precios para estas veladas varían dependiendo de la categoría de los boxeadores, siendo de las más caras las que protagonizan los campeones de pesos pesados o el Canelo Álvarez.

¿Contará con la presencia de público?

La Velada del Año 2 sí contará con presencia de espectadores. Cabe precisar que se trata de un evento especial y reunirá a más de diez mil personas en el Pabellón Olímpico de Badalona, donde se podrá ver combates de boxeo entre famosos y se disfrutará desde las pantallas de su casa del show de Ibai Llanos.

¿Quiénes fueron los ganadores de la Velada del Año 1 de Ibai?

Torete vs. Future | Si bien es cierto que ambos púgiles se lo tomaron muy en serio, la preparación física de Torete fue netamente superior a la de su contrincante. Future, durante el proceso, tuvo que enfrentarse a un cambio de peso bastante complicado, lo que le impidió llegar a su máximo nivel. Sea como fuere, el combate se resolvió en solo dos asaltos en favor de Torete. Fue mediante un K.O. técnico.

Jagger vs. Viruzz | Para casi todo el mundo, el mejor combate de la noche. Jagger conquistó a propios y extraños con su puesta en escena y lo cierto es que ofreció un nivel titánico. Viruzz no se quedó atrás. Ni mucho menos. Es más, es muy posible que nadie hubiese podido plantarle cara al señor de los brócolis tal como lo hizo Viruzz. El encuentro fue un verdadero espectáculo que se acabó llevando Jagger por puntos.

ReventXz vs. Elmillor | El origen de la Velada del Año 1. Todo empezó como un pique y acabó escalando hasta convertirse en uno de los eventos -si no el que más- más destacados de todo el año en el mundo de Twitch y el streaming. El público favoreció mayormente a ReventXx, pero Elmillor también cosechó críticas positivas. Si bien es cierto que el nivel fue inferior en la comparativa directa con Jagger y Viruzz, ofreciendo un buen nivel. Al final se llevó la victoria ReventXz.