Para muchos, la primavera y el verano son las estaciones favoritas del año porque se pueden armar grandes looks usando una gran variedad de tonalidades encendidas y llenas de luz. En ellas no solo se deja de lado los abrigos o gabardinas, sino que se da la bienvenida a las sandalias o flats; sin embargo, un gran grupo no abandona las zapatillas para usarlas con short o pantalones frescos, ¿cuáles son los colores que no deben faltarte esta temporada?

Si hablamos de tendencias, durante el 2023 en los pies se llevarán muchas plataformas, suelas neón, sandalias destalonadas y minimalistas y zapatillas ‘vintage’.

En este último estilo destacan los diseños chunky que continuarán siendo los reyes entre las zapatillas, aunque celebridades como Hailey Bieber o Bella Hadid hayan fomentado el uso de las deportivas más nostálgicas que se llevaron durante los 90 y los 2000, con suela plana y de goma.

Al hablar de las zapatillas más icónicas saltan las de Converse, Chuck 70 y la Chuck CT AS, que se combinan en los tonos de la temporada para tus outfits de verano.

Por ejemplo, las primeras son ideales para los exploradoros creativos que siempre están en el escenario o movimiento. Esta versión de las icónicas Chuck 70 AT CX recurre a la ropa de trabajo como guiño al pasado y esperanza para el futuro. El ‘street style’ sigue mostrándonos la manera de combinar estas sneakers; además, son refinadas y cómodas, adaptándose a cualquier estilo. Por ello, quién las use, tendrá una pieza clave para elevar su estilo.

¿Cuáles son los colores que están en tendencia este verano 2023?

Para ser la sensación de los días soleados, las tonalidades ideales son: naranja, morado, amarillo y tonos neutrales, los cuales están brillando por todo lo alto. Especialmente, para esta temporada, la colección season color llega para darle ese toque que cualquier outfit necesita; además, su tejido “twill” de algodón proporciona durabilidad, mientras que la icónica silueta Chuck 70 te ofrece un estilo más versátil.

Síguenos en nuestras redes sociales: