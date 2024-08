¿Eres de los que no pueden imaginar el día sin una taza de café? No estás solo. Esta bebida no solo es un ritual matutino para millones, sino que también ofrece varios beneficios para la salud cardiovascular. Pero, ¿sabías que puedes potenciar estos beneficios añadiendo una simple especia a tu café? Hoy en Mag te revelaré cómo esta especia puede transformar tu café en una bebida aún más saludable para tu corazón.

El café y sus beneficios para el corazón

El café ha sido objeto de numerosos estudios que respaldan sus beneficios para el sistema cardiovascular. Según la Fundación Española del Corazón, el café está en el sexto lugar de los 50 alimentos con más antioxidantes, solo superado por moras, nueces, fresas, alcachofas y arándanos. Este alto contenido en antioxidantes, principalmente en forma de polifenoles, protege contra la oxidación celular y el daño causado por los radicales libres.

Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition resalta el impacto positivo del café en la salud cardiovascular. Además, una investigación realizada por los National Institutes of Health (NIH) y publicada en el New England Journal of Medicine analizó durante 14 años a 400,000 personas de entre 50 y 71 años. Los resultados mostraron que quienes consumían café regularmente tenían un menor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, ictus, diabetes, infecciones y lesiones.

Beneficios y precauciones al beber café

Aunque los beneficios del café son numerosos, es importante consumirlo con moderación. Las principales autoridades en salud, como la FDA, recomiendan no exceder las cuatro tazas al día, lo que equivale a aproximadamente 400 miligramos de cafeína. Beber café en exceso puede llevar a efectos secundarios como reflujo ácido, ansiedad y problemas con el control del azúcar en sangre. Si eres sensible a la cafeína, es recomendable evitar el café en ayunas.

La especia secreta que potencia los beneficios del café

Ahora, hablemos de esa especia que puede hacer que tu café sea aún más beneficioso para tu corazón: la canela. Según los cardiólogos Samuel Mathis y Laxmi Mehta, añadir canela a tu café puede ofrecer múltiples ventajas para tu salud cardiovascular.

¿Por qué la canela? La doctora Laxmi Mehta, cardióloga y profesora clínica de medicina interna en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, señala que algunos estudios sugieren que la canela puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2. Además, puede contribuir a disminuir el colesterol y los triglicéridos elevados. “La canela estimula nuestro sistema inmunológico, reduce el riesgo de cáncer y proporciona un efecto protector tanto para el corazón como para el cerebro”, añade el doctor Samuel Mathis, profesor asistente de Medicina Familiar en la Universidad de Texas.

Si eres amante del café y quieres mejorar aún más sus beneficios para la salud, considera añadir canela a tu taza matutina. (Pexels)

La canela no solo es beneficiosa para el corazón, sino que también puede sustituir el azúcar refinado en tus bebidas y comidas. El azúcar añadido se ha relacionado con numerosos problemas de salud, incluyendo obesidad, diabetes, cáncer e inflamación. Al usar canela como edulcorante natural, puedes disfrutar de un sabor dulce sin los efectos negativos del azúcar refinado.

Alternativa: el cacao sin azúcar

Si la canela no es tu favorita, otra opción saludable para agregar a tu café es el cacao sin azúcar. El cacao es conocido por su capacidad para ayudar en el control del colesterol y la presión arterial. Además, es rico en minerales esenciales como el magnesio, el hierro y el zinc, que son fundamentales para una buena salud cardiovascular.