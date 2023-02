San Valentín está a la vuelta de la esquina y las declaraciones de amor, sobre todo en público, continúan invadiendo las redes sociales. Pero, a veces ocurren desenlaces inesperados. Esto mismo sucedió en la costanera de Asunción (Paraguay) cuando el plan de un ilusionado joven no salió como esperaba.

El muchacho se las ingenió para sorprender a su amiga con una serie de románticos detalles. Sin temor al qué dirán, él decidió llevarle un ramo de flores y le propuso ser novios mientras sonaba de fondo una serenata.

Sin embargo, la fémina se acercó para hablarle y, segundos después, le dijo que no, incluso lo abrazó y huyó de la escena. Ante situación totalmente incómoda, el hombre se mostró desconcertado.

Mira aquí la reacción viral

De inmediato, unas personas le preguntaron desde cuánto conocía a la mujer y él contestó que estaban saliendo desde hace aproximadamente un mes. El usuario Axel Riquelme (@_axelriquelme) publicó el tenso momento a través de TikTok y las reacciones no faltaron.

Comentarios divididos

La decisión de la chica generó un acalorado debate. Muchas internauta apoyaron el comportamiento de la fémina. “Es importante saber, antes de actuar ,la intención y la expectativa de la otra persona en la relación”, escribió una cibernauta.

En cambio, algunos se solidarizaron con el joven: “Siempre digo que si soy mujer me hace eso le digo que si y después a solas le digo que no si es que realmente no quiero”. A la fecha, el clip ya acumuló 500 mil visualizaciones en la plataforma asiática.

