El moho impregnado en la ropa es considerado un gran desafío si lo que quieres es deshacerte de su mal olor, sobre todo, si tus prendas han estado guardadas durante muchos meses. No solo basta con añadir tu detergente o jabón favorito, ya que muchas veces no hacen efecto, pero no te preocupes, ya que existe una solución para esto: se trata del vinagre de manzana.

Este producto posee grandes beneficios, siendo uno de ellos el poder neutralizar los malos olores, además de asegurar una limpieza profunda. En ese sentido, realizar una mezcla de esta sustancia con otros componentes será sin duda un golpe ganador. A continuación, desde MAG te comparto los pasos que debes seguir.

Cómo quitar el mal olor de la ropa con vinagre de manzana

Para quitar el mal olor de la ropa con vinagre de manzana, puedes seguir estos pasos:

Ingredientes:

Vinagre de manzana.

Detergente o jabón líquido para la ropa.

Procedimiento:

Enjuaga las prendas con mal olor con agua fría para eliminar cualquier suciedad superficial y residuos adicionales.

Llena una cubeta con agua fría y agrega 1 taza de vinagre de manzana por cada 3 litros de agua.

Sumerge las prendas en la solución de vinagre y agua y déjalas en remojo durante al menos 15-30 minutos.

Después del remojo, escurre las prendas y colócalas en la lavadora, también puedes hacerlo a mano.

Añade detergente o jabón líquido para la ropa, según las indicaciones del envase.

En lugar de usar suavizante, agrega 1/2 taza de vinagre de manzana en el compartimento del suavizante de tu lavadora en la cubeta si lavas tus prendas de forma manual (asegúrate de usar guantes para proteger tus manos).

Después de que termine el ciclo de lavado, saca las prendas y verifica si el mal olor ha desaparecido. Si no, repite el proceso. Luego, seca tu ropa al aire libre.

Este método es eficaz para quitar olores de ropa causados por sudor, humedad, moho o alimentos. Sin embargo, si tienes prendas muy delicadas o con manchas difíciles, es posible que desees considerar la consulta de un profesional de la limpieza de ropa o acudir a productos especializados para lo que necesites.

