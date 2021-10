La pasta es un alimento barato y versátil que nos puede solucionar una comida en cuestión de minutos. La podemos hacer junto con un sinfín de salsas, en ensalada o acompañada de un chorrito de aceite de oliva y un poco de queso parmesano rallado. Sencillo, rápido y rico.

Pero cocinarla sin prestar mucha atención puede hacer que su preparación se complique. Lo fácil de su proceso de cocción puede llevarnos a hacer otras cosas mientras se hacer y no calcular el tiempo como es debido. Si esto ocurre puede pasar que se nos cocine demasiado o que se desborde el agua.

Contra la pasta pasada no se puede hacer nada, pero si el agua hirviendo se desborda de la olla puede llegar a resultar muy peligroso. ¿Existe algún truco para evitarlo sin tener que quedarse uno vigilando durante todo el cocinado? Sí. Es tan fácil como dejar una cuchara de madera sobre la olla.

Así lo asegura la ingeniera Michelle Dickinson a Simplemost. La autora del libro The Kitchen Science Cookbook cuenta que esto se debe a la madera, ya que es un material aislante que no conduce bien el calor. Así, cuando se coloca la cuchara sobre la olla no alcanza la temperatura de esta, sino que permanece fría.

