¿Es posible conseguir una cita y conocer gente por Twitter? Al parecer, sí. Sin ir muy lejos, se hizo viral una intensa conversación entre dos inquilinos que residen en España. Todo comenzó cuando una joven, de nombre Raquel, le escribió a su vecino llamado Hugo para pedirle que baje “un poquito” el volumen de la música, pues le “molestaba”.

“Me gustan mucho las canciones que pones. Pero me molesta un poquito que lo hagas a todo volumen. Agradecería que bajases un poquito (na’ más)”, empezaba la nota. Sin embargo, este reclamo iba a provocar una pelea en la comunidad, porque la mujer percató de que ambos compartían gustos musicales.

“He visto que te gusta el rap y Kase-o, así que me gustaría recomendarte dos grupos bastante buenos de rap”, precisó Raquel, quien puso las sugerencias en la última parte del pequeño cartel.

La respuesta del vecino

Luego, Hugo publicó el escrito de Raquel en la red social del pájaro azul con la descripción: “Qué mona mi vecina”. Aunque no lo creas, la muchacha respondió el tuit: “Hola, soy tu vecina”. El hombre aprovechó para disculparse con ella, provocando un intenso ida y vuelta.

Mira al imagen viral

La conversación entre Hugo y Raquel en Twitter. (Captura: @hugogutiiii / @raquelhbertol).

“Ay, qué me da algo. Oye, perdón que no me doy cuenta y subo el volumen, es normal que te moleste. Ya no lo subiré más, te lo juro. Espero que mis sesiones de DJ de la casa te hayan gustado. Y lo mejor: los hits de Lola Flores a todo volumen”, contestó.

Final inesperado

Tras leer las disculpas de Hugo, la chica entregó una inesperada propuesta: “Qué alegría, mañana bájate y nos echamos unas cervezas”. El hilo generó revuelo y los comentarios no faltaron.

“Sonrían chicos, que estamos presenciando el comienzo de una historia de amor”, indicó un internauta. “Quien podría negarse... que cielo de niña por favor”, señaló otro.

