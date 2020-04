“Vis a vis" fue una serie de televisión de España que tuvo 4 exitosas temporadas en la televisión con un total de 40 capítulos. La misma fue producida por Globomedia y por Fox Networks Group España que desde el 2015 cosechó el éxito de esta serie dramática hasta finalizar el pasado 4 de febrero del 2019 con su cuarta y última parte.

Desde entonces, los fans han buscado que de alguna manera continué la serie, a pesar de que su final fue uno cerrado para todos sus personajes. Finalmente, estos reclamos fueron escuchados por la casa productora que decidió hacer una serie de televisión a modo de spin-off llamado “Vis a vis: El Oasis”, que llega a las pantallas de todo España a través de Fox el 20 de abril de 2020.

De ocho episodios y rodado desde octubre de 2019 en Madrid, “Vis a vis: El oasis” cerrará la historia del dúo entre Zulema y Maca que nació con una rivalidad pero que ahora se despedirá asociado en el crimen. ¿Qué pasará en esta nueva serie y cómo ver en vivo online el estreno a través de Fox España?

¿CÓMO VER EN VIVO ONLINE “VIS A VIS: EL OASIS” POR FOX ESPAÑA?

En primer lugar, “Vis a vis: El Oasis" será transmitida a través de Fox España desde el lunes 20 de abril a las 22:00 horas. Para poder ver online los capítulos sin interrupciones, es necesario contar con alguna suscripción que te permita acceder al canal de televisión oficial del país para verlo por Internet. Cabe resaltar que si tienes las siguientes proveedoras de cable o Internet, podrás acceder a Fox sin ningún problema:

Por otro lado, existe la posibilidad de que Fox libere los capítulos de la serie a través de su aplicativo móvil Fox Play. De momento el catálogo se ve limitado a series y películas que ya se transmitieron en el pasado y no muestra próximos estrenos en cada categoría.

De ser este el caso, cada capítulo de “Vis a vis: El Oasis” estará disponible luego de su transmisión oficial por televisión por cable y estará disponible para verse en la plataforma online de Fox. Estos son los enlaces de descarga directos si necesitas tener el programa en Android o iOS.

SINOPSIS DE “VIS A VIS: EL OASIS"

Zulema y Maca se cortan la coleta. Llevan años dando palos en joyerías, bancos y casinos, pero ha llegado el momento de separarse antes de, como dice Zulema, “que se maten a tiros”.

Han organizado su último atraco. Una despedida por todo lo alto: “El último brindis”. Se trata de una tiara de diamantes que robarán a lo largo de una boda de altísimo postín, conocida como “Las seis lágrimas de Veracruz” por los seis inmensos diamantes que la componen.

Para organizar el atraco, reúnen a otras 4 ladronas (entre ellas Goya). Cuatro socias para Zulema son multitud. Le gusta trabajar sola o en pareja, pero necesitan un grupo para llevar a cabo el atraco.

El robo, que se producirá durante el banquete de la boda, debe ser rápido, sin víctimas y sin complicaciones. Unas horas después se reunirán para repartir el botín en el Hotel Oasis, en el desierto de Almería, y si te he visto no me acuerdo. El plan no resultará tan perfecto como tenían previsto y la situación se irá complicando a cada momento.

TRÁILER DE “VIS A VIS: EL OASIS"

PERSONAJES DE “VIS A VIS: EL OASIS"

ZULEMA

Tras conseguir salir de la cárcel gracias a alguna colaboración con la policía, sigue siendo Zulema, el “Elfo del puto infierno”. Tras la declaración de abandono de Macarena le propone un último golpe para poder retirarse por todo lo grande.

MACA

Ya queda muy poco o nada de aquella chica inocente que entró en la cárcel porque fue engañada. Tras compartir su vida con Zulema durante un tiempo, decide que necesita dejar la vida de delincuente para volver a tener una vida “normal”.

GOYA

Volcánica y visceral. Una mujer básica y violenta. Conoceremos en ella un lado más tierno y desconocido una vez ha encontrado el amor fuera de la cárcel en Triana.

RAMALA

Importante narco mexicano, hecho a sí mismo, no le tiembla el pulso. Aparenta ser un serio hombre de negocios. Katia es su ojito derecho y desea darle a su hija todo lo que no tuvo él de joven. Ha preparado todo para que su boda sea inigualable, incluida la elección del novio

TRIANA

20 años. Millenial. La más joven de la banda. Segura de sí misma, sofisticada y ambiciosa, sin respeto a las jerarquías. Irreverente y sexy. Experta en abrir cajas de seguridad, con dos juicios pendientes por hackeo.

MONICA

Iba para cantante pero las drogas la apartaron de una posible carrera brillante en la música. Hijastra de Víctor Ramala. Sensible, llena de rencor y protectora de sus seres queridos.

FLACA

Ex sargento. Compartió terapia con Maca cuando salió de la cárcel. Experta en armas ligeras, capaz de enfrentarse cuerpo a cuerpo a un hombre. Daría su vida por su hijo y su chico.

CEPO

35 años hijo de AMA. Sufre discapacidad y frecuentes ataques de epilepsia, por lo que lleva un caso de rugby en la cabeza. Inocente y sincero. Ayuda en el hotel, lleva las maletas, toallas, limpia la piscina… A veces dice verdades como puños desde su inocencia.

AMA

73 años. Dueña del Hotel Oasis. Dedica su vida a regentar el hotel donde vive desde hace años junto a su hijo Cepo. Educada y amable con sus clientes aunque a veces un poco entrometida. Cariñosa y cuidadosa con su hijo.

DIEGUITO

Hermano de Mónica. Mano derecha de Víctor Ramala y futuro heredero de sus “negocios”. Enamorado desde la infancia de Katia Ramala, un amor conocido por Víctor Ramala y que nunca permitirá.

KATY RAMALA

28 años. La novia. Hija de un importante narco mexicano. Criada en el lujo y la máxima protección, pero sin su madre. Rebelde, divertida y desafiante. Se va a casar con un joven empresario español al cual no ama por orden de su padre.

