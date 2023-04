Si vas a solicitar tu visa para Estados Unidos, debes saber que el Departamento de Estado de ese país anunció que el precio del trámite se elevará. Conoce cuál será la nueva tarifa para las distintas visas y desde cuándo se aplicará.

El Departamento de Estado publicó una resolución final con respecto a los aumentos en ciertas tarifas de procesamiento de solicitudes de visa de no inmigrante (NIV). La institución señala que mantiene su compromiso a facilitar los viajes legítimos a los Estados Unidos, tanto para los viajeros inmigrantes como los no inmigrantes.

¿DESDE CUÁNDO SE APLICARÁ LA NUEVA TARIFA DE LAS VISAS?

De acuerdo con información Departamento de Estado, las nuevas tarifas entrarán en vigor el 30 de mayo de 2023.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS TARIFAS DE LAS VISAS PARA ESTADOS UNIDOS?

Las nuevas tarifas fueron publicadas en el Registro Federal el 28 de marzo y fueron aprobadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos con una resolución final:

Visas de visitante por negocios o turismo (B1/B2), BCC y otras NIV que no se basan en peticiones, como visas de estudiante y visas de visitante de intercambio: de US$160 a US$185 .

. Visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R): aumentará de US$190 a US$205.

Nota: otras tarifas consulares no se verán afectadas por este dictamen, incluida la exención de la tarifa obligatoria de dos años de residencia para ciertos visitantes de intercambio.

La embajada de Estados Unidos en Perú publicó las nuevas tarifas (Foto: Embajada de EEUU en Lima/ Facebook)

¿POR QUÉ SE ELEVA EL COSTO DE LAS VISAS?

Las tarifas para las visas de no inmigrante se establecen según el costo real que implica proporcionar los servicios, y son decididas tras conducir un estudio del costo de estos servicios. El Departamento utiliza una metodología de Costo Basado en la Actividad para calcular anualmente el costo de la prestación de servicios consulares, incluidos los servicios de visas.

Las tarifas para la mayoría de las visas de no inmigrante que no están basadas en peticiones fueron actualizadas por última vez en el 2012, y algunas otras tarifas de visas de no inmigrante fueron actualizadas por última vez en el 2014.