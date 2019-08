¿Por qué es vital que los padres no solo se centren en el trabajo sino que jueguen con sus hijos?

Para muchos padres, el poder compartir momentos inolvidables con sus hijos en la actualidad es un reto. El trabajo, cansancio, estrés y la rutina hacen que el brindarles tiempo de calidad sea cada vez más difícil. Es aquí donde el juego se convierte en la principal herramienta para crear lazos de amor en la familia.

Estos se pueden ir formando desde que son bebés en adelante, respetando sus etapas de crecimiento y fortaleciendo el apego y amor. Eso sí, teniendo en cuenta que nada los hará más felices que ver a papá o mamá volver del trabajo y sentarse en el piso a armar bloques o tomar el té.

“Jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. Por naturaleza siempre estamos aprendiendo y lo más enriquecedor para nuestros hijos es que pueden aprender jugando (…) El juego les enseña a ser conscientes de que con la práctica se puede mejorar, además de reconocer sus emociones y gestionarlas de manera respetuosa, fortaleciendo así su confianza y seguridad, base para una autoestima sana”, explicó Gabriela Benavides, psicopedagoga y vocera de Arti Creativo.

Entonces, ¿por qué es importante fortalecer el vínculo entre padre e hijo con horas de diversión? Al acompañarlos haciendo actividades que les gusta, divierte o motiva, como es jugar, se crea una conexión que los acompañará siempre y hará que los pequeños los vean como sus mejores amigos y en quiénes confiar en todo momento.

La especialista recalca que para crear esta conexión entre padres e hijos es importante que los mayores no impongan jerarquías, se sienten a la misma altura del pequeño (ya sea en el suelo o una mesa), no les den órdenes y los dejen fluir libremente, así como involucrarse abiertamente en la diversión, pues si se ensucian o manchan el regaño no es una opción, sino seguir el mismo ejemplo y sacar el niño que llevan dentro. “Recordemos que la idea es entrar en el mundo de nuestros hijos, dejarnos llevar para disfrutar del juego con ellos”, agrega.

¿Qué juegos son los más indicados?

​

La elección es una parte importante de ese proceso. Si eres de los que les cuesta encontrar formas de jugar con los hijos y prefiere usar juguetes que permitan interactuar, Gabriela Benavides, que promueve la campaña ‘La Verdadera Muestra’, recomienda apostar por aquellos juegos que los estimulen, que potencien sus habilidades, fortalezcan sus capacidades y que a su vez les permitan compartir tiempo en familia, y conexión entre mamá/ papá e hijos.



Entre las opciones están la Arena Mágica, Pompones Mágicos, Nieve Mágica, entre otros; que incentivan a los niños no solo a nivel sensorial y motor, sino que los impulsa a explotar su creatividad haciendo uso de la imaginación. Además, facilita la interacción de padres e hijos de manera natural y entretenida.