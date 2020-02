Administrar correctamente el dinero es una tarea que resulta muy complicada para muchos, más aún cuando se planea salir del hogar de los padres y empezar una nueva etapa viviendo solos. Esto implica mayores responsabilidades, especialmente en el aspecto financiero, pues no muchos jóvenes saben identificar de manera objetiva las prioridades dentro del hogar.

Por ello, mantener tus ingresos y egresos organizados son la clave para llegar a fin de mes sin contratiempos o deudas. Es por eso que tres pilares como ahorro, previsión y el cumplimiento de pagos deben volverse una constante.

Los especialistas de Caja Piura brindan 4 recomendaciones básicas para irte a vivir solo y poder independizarte económicamente:

1. Aprovecha las rebajas

Lo recomendable es aprovechar los descuentos en alimentos, vestimenta y productos que aún cuenten con una vida útil larga. Con el monto ahorrado puedes iniciar una cuenta de ahorro con la finalidad de tener un respaldo económico ante cualquier imprevisto.

2. Registra los gastos

Mediante una libreta física o digital, detalla todos los gastos del mes. Detectarás fácilmente los pagos extras que podrías reducir, manteniendo tu economía personal estable y evitando endeudarte los últimos días del mes.

3. Realiza un presupuesto mensual

Establece un presupuesto mensual con tus gastos fijos (renta, comida, agua, luz, etc) y tus gastos variables (salidas sociales, entradas a eventos, etc). Procura que tus egresos no superen el 70% de tus ingresos mensuales.

4. Digitaliza el pago de tus servicios

Una opción para ahorrar tiempo y dinero es realizar el pago de servicios mediante canales digitales. En la actualidad muchas entidades financieras, cuentan con aplicativos móviles que te permiten estas transacciones de manera segura y rápida desde tu hogar.

