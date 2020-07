¿Estamos solos en el universo? Si alguna vez te hiciste esta pregunta, tranquilo que no eres el único ya que en Internet hay muchos más como tú que tienen el 2 de julio marcado en sus calendarios para compartir teorías, conspiraciones y hablar de lo que más les gusta: los objetos voladores no identificados, mejor conocidos como ‘ovnis’.

Y es que el 2 de julio es un día para los amantes de la ciencia ficción. Conocido en inglés como el World UFO Day, esta fecha es celebrada por quienes creen que los extraterrestres existen y nos visitan en los llamados “platillos voladores”, cuyas creencias se han visto respaldadas en numerosos documentales, libros y videos virales de Internet.

Los ovnis han sido objeto de leyendas por siglos pero no fue sino hasta la década de 1950 en que las naves extraterrestres atrajeron la atención a nivel internacional, entre ellos las principales potencias mundiales. Desde ese momento en adelante, las historias de gente abducida por seres de otro planeta son acogidas por aquellos que “quieren creer”.

¿Qué son los ovnis?

Los ovnis, gracias a Hollywood, son conocidos como naves espaciales alienígenas con diseños futuristas que visitan la Tierra; sin embargo, la mayoría de sus avistamientos han sido explicados por científicos como fenómenos de refracción de luz u objetos astronómicos. Lo cierto es que no todo lo que reluce en el cielo está ligado a lo paranormal.

¿Alguien ha visto realmente un ovni?

De acuerdo a la página oficial de la NASA, “ningún astronauta ha visto un ovni en el espacio. No todo lo que vieron fue identificado de inmediato, pero por otro lado no hay evidencia alguna de que alguien haya visto una nave espacial extraterrestre”. En pocas palabras, no tienen pruebas pero tampoco dudas.

El caso Roswell en Nuevo México

Las teorías sobre ovnis salieron a la luz después que se dio a conocer el caso Roswell. En los primeros días de julio de 1947, un objeto desconocido se estrelló cerca de un rancho en Roswell, Nuevo México, creando una ola de especulaciones sobre que se trataba de un “platillo volador” que se precipitó a tierra.

El Ejército de Estados Unidos posteriormente indicó que el supuesto ovni era un globo aerostático convencional de la Fuerza Aérea. Este incidente fue el comienzo de innumerables teorías sobre si realmente estamos solos en el universo aunque el interés se fue disipando con el pasar de los años pero cobró vida nuevamente con el auge de los “ufólogos”.

El Pentágono desclasifica videos de ovnis

Décadas después, precisamente el 29 de abril del 2020, un informe del Pentágono emocionó a los entusiastas de los ovnis. El Departamento de Defensa de Estados Unidos oficialmente publicó tres videos cortos mostrando “fenómenos aéreos no identificados” grabados por pilotos de la Marina de Guerra en 2004 y 2005.

“El fenómeno aéreo observado en los videos permanecerá categorizado como ‘no identificado’”, precisó el Pentágono en su pronunciamiento sobre las imágenes que causaron alboroto en Internet desde que fueron filtrados en 2007 y 2017. ¿Desclasificarán más registros fílmicos relacionados a ovnis? Solo el tiempo lo dirá.

¿Cómo celebrar el Día del Ovni?

Si quieres festejar esta fecha especial solo pues consigue un telescopio y conviértete en un vigilante de los cielos, sobre todo al atardecer que es cuando más avistamientos de ovnis se han registrado; pero si te sientes con ganas de celebrarlo con amigos, organiza una fiesta virtual para ver películas de ciencia ficción y compartir historias sobre alienígenas.

