En setiembre del año pasado se estrenó “You”, una de las series de televisión estadounidense más controvertidas que narra la historia de Joe Goldberg, un psicópata obsesivo que con tal de tener a su lado a la persona que dice amar, consigue acceder a los dispositivos y archivos de su nueva víctima; su obstinación es tanta que está dispuesto a derribar a quienes pongan en peligro sus planes.

A pesar de que se aborda la violencia de género y las relaciones amorosas en la era digital, lo cierto es que desde su lanzamiento se ha convertido en un tema polémico, pues muchos consideran que con la serie se busca naturalizar el comportamiento psicótico del protagonista. La guionista, comediante y activista feminista argentina Malena Pichot escribió en su cuenta de Twitter: “El problema de ‘You’, no es que el feminicida sea encantador. El problema es que te haga empatizar con él, al punto de querer matar a todas las mujeres de la serie”, publicó El Tiempo.

Aunque las aguas se calmaron un poco en torno a ella, tras el lanzamiento de la segunda temporada, el 26 de diciembre por Netflix, la controversia nuevamente se ha generado; sobre todo porque un grupo de jóvenes, especialmente chicas adolescentes, dijeron amar a este acosador y pidieron que el actor las secuestre. Incluso, la protagonista de ‘Stranger things’, Millie Bobby Brown, de 14 años, publicó en Instagram: “Acabo de empezar la nueva serie, ‘You’. Sé que todo el mundo dirá ‘es un acosador, ¿cómo puedes apoyar eso?’. Pero no, él está enamorado de ella. Ved la serie y no me juzguéis por mi opinión”. Luego del revuelo que causó, tuvo que retractarse y pidió disculpas.

Netflix también tuvo que intervenir ante la polémica generada e hizo un pequeño video con los protagonistas que tituló “No seas un Joe” con el propósito de dejar claro que la serie aborda al acoso como un problema serio.

Después de todo el revuelo que está generando “You”, ¿sabes cómo funciona la mente de un acosador o cómo reconocerlo? A continuación, el portal Vice detalla todo sobre este tipo de personas, que a simple vista podrían ser identificadas; sin embargo, la mayoría de las veces no siempre es así.

You es una serie de televisión estadounidense basada en la novela homónima de Caroline Kepnes (Foto: Netflix)

¿CÓMO ES UN ACOSADOR?

De acuerdo con los estereotipos culturales, un acosador es aquel que presenta un comportamiento obsesivo y puede demostrarlo con el envío de regalos o notas a alguien específico; además, sigue a su víctima hasta su casa o trabajo.

También, y aunque a veces no lo reconozcan, son quienes tras haber terminado una relación, llaman insistentemente a sus exparejas, las buscan, e incluso ponerse en contacto con los familiares su ex. Este tipo de personas no son solo varones, también son mujeres.

EXISTE UN PERFIL ESPECÍFICO

Michele Galietta, médica clínica y profesora de Psicología de la City University de Nueva York, especializada en tratamientos terapéuticos para acosadores y otros grupos, señala que tras haber tratado a personas con diferentes tipos de personalidad que van desde jueces hasta los que poseen trastornos, “no existe un perfil clásico de acosador”.

Asimismo, menciona que los acosadores tienen “intereses muy particulares, practican muy pocas actividades en su tiempo libre y tienen relaciones sociales variables, por lo que estas tienden a ser sus relaciones principales”.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Aggression and Violent Behavior (2012), “entre los motivos que llevan al acoso están la creencia delirante en un destino romántico, el deseo de recuperar una antigua relación, el impulso sádico de atormentar a la víctima o un sentimiento psicótico de sentirse en exceso identificado con la víctima y el deseo de sustituirla”.

Otras investigaciones revelan que la ira, la inseguridad e impulsividad, originadas en la infancia, son características comunes entre los acosadores.

La serie se estrenó el 9 de septiembre de 2018 y el 26 de diciembre de 2019 se lanzó la segunda temporada en Netflix (Foto: Netflix)

¿TU EX O UN DESCONOCIDO? CUÁL ES MÁS PELIGROSO

Para Barnard, director del Centro de Evaluación de Amenazas de Acoso en el Reino Unido, el acoso por parte de exparejas suele ser más persistente y “potencialmente el más peligroso”.

Troy McEwan, psicólogo forense de la Swinburne University of Technology de Australia, pide tener cautela sobre el acoso por parte de exparejas.

“Si bien las exparejas ejercen más violencia durante el acoso y constituyen el grupo más numeroso, no representan la mayoría. Asimismo, la conducta de los acosadores desconocidos o medianamente conocidos puede ser tan persistente y dañina, si no más, como la que presentan las exparejas, pese a que en muchos casos no ejerzan la violencia física”, señala.

ACOSADORES PSICÓTICOS

Otro tipo de acosadores son aquellos conocidos como los psicóticos, los que han perdido vínculo con la realidad y sufren delirios de lo que creen tener una relación con famosos, alguien desconocido o del trabajo.

