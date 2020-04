No hay nada mejor que sentirse bien con uno mismo; es por eso que tener una buena autoestima es fundamental para apreciarse pero, ¿qué ocurre cuando ese “amor propio” sobrepasa los límites y crea alteraciones sobre cómo nos vemos? Si presentas este síntoma, es muy probable que sufras de Pibonexia. En la siguiente nota podrás conocer un poco más sobre este trastorno que cada día se hace más común, especialmente en Internet.

En los últimos años la tecnología ha avanzado tanto que hoy es completamente común estar pegado a tu smartphone y a las redes sociales. Y son estas las que han aumentado la Pibonexia, el trastorno en el que las personas ven su atractivo de una manera distorsionada o exagerada respecto a la realidad. Las personas, al estar tan expuestas en redes, han desarrollado un interés excesivo por su apariencia y un ego muy alto que, indirectamente, busca la aprobación de los demás.

Foto: AFP / Yuri CORTEZ

Si tienes algún conocido que viva en las redes sociales subiendo fotos y selfies de si mismo, en todas las versiones posibles a su cuenta de Instagram, es muy probable que tenga Pibonexia. El término fue creado por la comediante española Susi Caramelo, quien también fue la primera en autodiagnosticarse. El origen de la palabra viene del término coloquial español ‘pibón’, que se refiere a una persona muy atractiva. De acuerdo a Caramelo, las personas que padecen el trastorno creen que lucen increíblemente hermosas con cualquier peinado, ropa o maquillaje; a pesar de que las personas que la rodeen le digan que no, que no es así.

“Soy pibonexica, al parecer me creo más guapa de lo que soy. Todo el mundo me dice que no, mi familia, mis amigos, pero yo no les creo, yo me veo y veo a una persona muy atractiva. La vez pasada una amiga me dijo ‘Susana pero no es para tanto’, le dije gracias pero eso es porque me mira con malos ojos”, fue lo que dijo la comediante en una conferencia que hizo en España.

Las redes sociales se han vuelto en la expresión máxima de la vanidad y el narcisismo. Los usuarios suelen estar dispuestos por comprobar con sus publicaciones que su belleza es real como ellos lo perciben, aunque no sea así.

Según especialistas, la Pibonexia es un tipo de trastorno narcisista de la personalidad. La edad en que se puede padecer esto es entre los 15 y 40 años, quienes poseen un sentimiento de superioridad y suelen ser muy poco empáticos. Esta adicción a uno mismo puede llevar en casos extremos a que la persona se someta a cirugías para resaltar su atractivo. Con un acompañamiento psicológico se puede manejar, pero primero uno debe de aceptar que lo padece.

Mira el video completo de Susi Caramelo en donde habla sobre su experiencia con la Pibonexia:

