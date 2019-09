Las Torres Gemelas antes del atentado terrorista del 11 de septiembre

"Nunca nos dijeron que pasaría": la sombra del cáncer planea sobre el 11 de setiembre



Bomberos del 11 de setiembre: Cómo fue su arriesgada labor y por qué están muriendo



Este miércoles se conmemora 18 años del trágico atentado terrorista del 11-S contra el World Trade Center que destruyó las Torres Gemelas dejando miles de muertos y heridos. Las imágenes del accidente horrorizaron al mundo entero y significaron un gran golpe a Estados Unidos por parte del grupo terrorista Al Qaeda.

Las Torres Gemelas eran una figura emblemática del mundo financiero estadounidense establecido en parte de la Gran Manzana. Imágenes de archivo muestran cómo a diario este lugar era visitado por turistas para llegar a la zona más alta del edificio para tomar fotos y ver parte del panorama de la ciudad.

La zona baja de las Torres Gemelas se llenaba de comercios y en otras ocasiones de manifestaciones culturales. La zona más alta de ambas estructuras eran llamadas el 'Techo del Mundo'. Un pizarrón daba la bienvenida a los turistas en donde se podía leer “Welcome to the top of the world” (Bienvenido a la cima del mundo).

Las Torres Gemelas pertenecían al World Trade Center (WTC), un complejo conformado por siete edificios ubicados en el centro financiero de la ciudad de Nueva York.

Las edificaciones que fueron atacadas por el grupo terrorista Al Qaeda contaban con 110 pisos donde trabajaban 376 importantes empresas internacionales, así como diversos negocios, que ofrecían empleo a más de 50 mil personas.

Según medios estadounidenses a diario al menos 100 mil personas visitaban el complejo, entre turistas y empresarios.

Los atentados del 11 de septiembre causaron la muerte de cerca de 3.000 personas, la mayoría en la zona de Manhattan, y derivaron en una larga guerra en países como Iraq y Afganistán, que hasta la actualidad siguen afectadas por conflictos violentos.

2 de julio de 1992. Las Torres Gemelas aparecen en una regata. (Foto: AFP) 2 de julio de 1992. Las Torres Gemelas aparecen en una regata. (Foto: AFP)

26 de febrero de 1993. Las Torres Gemelas sufrieron su primer atentado. (Foto: AFP) 26 de febrero de 1993. Las Torres Gemelas sufrieron su primer atentado. (Foto: AFP)

26 de febrero de 1993. Las Torres Gemelas sufrieron su primer atentado. (Foto: AFP) 26 de febrero de 1993. Las Torres Gemelas sufrieron su primer atentado. (Foto: AFP)

26 de febrero de 1993. Las Torres Gemelas sufrieron su primer atentado. (Foto: AFP) 26 de febrero de 1993. Las Torres Gemelas sufrieron su primer atentado. (Foto: AFP)

24 de mayo de 1995. El portaaviones USS America pasa por las Torres Gemelas. (Foto: AFP) 24 de mayo de 1995. El portaaviones USS America pasa por las Torres Gemelas. (Foto: AFP)

22 de julio de 1995. El día que el cometa Halley pasó por las Torres Gemelas. (Foto: AFP) 22 de julio de 1995. El día que el cometa Halley pasó por las Torres Gemelas. (Foto: AFP)

24 de junio de 1997. Las Torres Gemelas recibían la visita del canciller alemán Helmut Kohl. (Foto: AFP) 24 de junio de 1997. Las Torres Gemelas recibían la visita del canciller alemán Helmut Kohl. (Foto: AFP)

18 de agosto de 1997. Los Rolling Stones anuncian una gira con el fondo de las Torres Gemelas. (Foto: AFP) 18 de agosto de 1997. Los Rolling Stones anuncian una gira con el fondo de las Torres Gemelas. (Foto: AFP)

Te puede interesar