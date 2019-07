Las canciones más emblemáticas que inspiró la llegada del hombre a la Luna

Los 12 astronautas de la NASA que han pisado la Luna



¿La llegada a la Luna fue un montaje? Los argumentos que desmontan esta teoría conspirativa



50 años de la llegada a la Luna | El grupo Duran Duran, que se dio a conocer con el sencillo "Planet Earth" (1981), es el escogido para el concierto conmemorativo de los 50 años del inicio del viaje del Apolo 11 a la Luna, pero lo cierto es que el satélite y la carrera espacial han sido inspiración de incontables canciones.

El 11 de julio de 1969, nueve días antes de la llegada del hombre a la Luna (el 20 de julio de 1969), David Bowie publicó el sencillo "Space Oddity", con el que inició una corriente que luego proseguiría con temas como "Starman" y con su alter ego, el andrógino Ziggy Stardust, a comienzos de los 70.

Más terrenal, ese mismo 1969 Creedence Clearwater Revival publicaba su álbum "Green River", que incluyó una de sus canciones más identificables, "Bad Moon Rising".

Años después, en 1973, Pink Floyd llevó el asunto a niveles existenciales con el que es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos, "The Dark Side of the Moon".

El octavo álbum de estudio de los británicos es una proeza musical que alcanza cotas sobresalientes, tanto en composición como en lo lírico, y para muestra ese cierre compuesto por las canciones "Brain Damage"/"Eclipse", con la Luna como símbolo de locura y esquizofrenia.

The Rolling Stones ("Child of the Moon"), The Police ("Walking on the Moon"), Ramones ("Howling at the Moon"), REM ("Man on the Moon") y Elton John ("Rocket man") fueron algunos de los tantos grupos y artistas cautivados por la Luna y la conquista del espacio.

Algunas agrupaciones no han olvidado que la carrera espacial del siglo pasado tuvo dos bandos, Estados Unidos y la Unión Soviética.

Los londinenses Public Service Broadcasting, combo electrónico y experimental, incluyeron en su segundo disco de estudio, "The race for Space" (2015), canciones dedicadas al Sputnik 1, el primer satélite artificial puesto en órbita por los rusos en 1957, así como a Yuri Gagarin, el primer hombre que viajó al espacio exterior (1961).

Los compositores en español no estuvieron, ni mucho menos, ajenos al influjo de la Luna, aunque en su caso mayormente "las canciones relacionadas con la Luna son románticas, y están basadas en elementos mágicos o misteriosos", como dijo a Efe Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación.

"Aprovechan la naturaleza de ese bello satélite para reflejar lo místico de sus claroscuros, su silencio permanente y su presencia cuidando las noches a lo largo de nuestras vidas", añadió el titular de la organización encargada de entregar los premios Latin Grammy, que en la edición del próximo noviembre celebrará su vigésimo aniversario.

"Luna, tú que lo ves, dile cuanto le amo, Luna, tú que lo ves, dile cuanto lo extraño", canta la mexicana Ana Gabriel en "Luna", tema que le compuso su compatriota Juan Gabriel, un clásico de la balada en español y que comparte nombre con otra canción de raigambre sentimental como es la también llamada "Luna", del español Víctor Manuel y que luego interpretó con Ana Belén.

El rock y pop en la lengua de Cervantes han dado a luz entre las décadas de los 80 y 90 no pocas muestras de invocación o respeto a la Luna, en cualquiera de sus fases, tal como lo reflejó el grupo Mecano y su éxito "Hijo de la Luna", o el mexicano Emmanuel y "La última Luna".

Soda Stereo, en la voz de Gustavo Cerati, dejó un notable testimonio en "Luna roja", incluido en ese punto de quiebre en su discografía que fue el vanguardista "Dynamo".

"Siguiendo la Luna", de los Fabulosos Cadillacs, que se mueve entre la balada y el reggae, es casi un himno para almas desamparadas en medio de una noche de vasos rotos que parece dar la razón a Abaroa Jr. cuando dice: "la Luna se convierte en nuestra amiga nocturna que nos protege y nos vigila".

En la música popular quizás la Luna destrona al sol, el astro rey. "Y todo bajo el sol está en sintonía, pero el sol está eclipsado por la Luna", canta Pink Floyd, en el señalado "Brain Damage"/"Eclipse".

El 16 de julio, día del 50 aniversario del despegue del Apolo 11 desde Cabo Cañaveral (Florida), habrá Luna llena y la banda británica Duran Duran, liderada por Simon Le Bon, pondrá el broche musical a un día plagado de festejos con un concierto al aire libre en el Jardín de los Cohetes del Centro Espacial Kennedy.



Lorenzo Castro E. / EFE