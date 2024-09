La mañana del 25 de junio del 2009, en un departamento ubicado en el distrito de Surco, fue hallado el cuerpo sin vida de la famosa cantante folclórica Alicia Delgado. La noticia causó tal conmoción mediática en el país y compartió portadas junto a las muertes el mismo día de la reconocida actriz Farrah Fawcett y del cantante Michael Jackson.

Alicia Delgado fue encontrada con un corte profundo a la altura del cuello y con una correa amarrada debajo de la cabeza. La Princesa del Folklore Peruano, expareja de la polémica Abencia Meza, había dejado de existir, pero comenzaba un largo y tortuoso proceso judicial para buscar a los responsables.

Todas las luces apuntaron hacia Abencia Meza, otra cantante folclórica y pareja de Alicia Delgado en el pasado. Según pesquisas criminalísticas, Delgado habría muerto la mañana del 24 de junio. La cantante fue enterrada en el cementerio Jardines de la Paz el 27 de junio. Su hijo Junior Retuerto prohibió el ingreso del público y de sus amigos cercanos, entre ellos Abencia Meza.

Adelantándose a las investigaciones, Abencia Meza revela que hay más de un sospechoso en el crimen de su amiga. Menciona a Clarissa Delgado, hermana de Alicia, y al arpista Miguel Salas. Sin embargo, el 29 de junio, Pedro Mamanchura, guardaespaldas de Alicia Delgado, fue detenido en Tumbes a punto de fugar del país. Mamanchura tras ser trasladado a Lima señala a Abencia Meza como la autora intelectual del asesinato.



Pedro Mamanchura, guardaespaldas de Alicia Delgado, frente a Abencia Meza en el juicio que los encontró responsables del asesinato de la cantante folclórica. Ambos recibieron 30 años de cárcel. (Foto: Archivo El Comercio)

El 1 de julio, la Policía Nacional del Perú detiene a Abencia, la 'reina de las parranditas’, quien junto a Pedro Mamanchura son puestos a disposición del Ministerio Público. En pleno revuelo por el caso, otro asesinato remece a Lima. El estilista Marco Antonio es encontrado muerto con signos de tortura en su casa en San Isidro.



El caso de Alicia Delgado continúa y tiene otro hecho polémico. El 7 de agosto, uno de los testigos claves del caso, Dilmer Medina Torres (21), es asesinado de un balazo en el tórax en Cajamarca. Días después, el Poder Judicial rechaza el pedido de libertado presentado por Abencia Meza.

Las investigaciones posteriores destapan la intimidad de la relación que vivían ambas cantantes folclórica. Celos, violencia y amenazas desatarían luego el asesinato de Alicia Delgado. El largo juicio dictaminaría a Pedro Mamanchura como el autor material, mientras que Abencia Meza fue sentenciada como instigadora. Ambos recibieron 30 años de cárcel tras 26 meses de juicio.

El protocolo de necropsia decretó que Alicia Delgado recibió un total de 7 puñaladas, de las cuales algunas fueron innecesarias y por lo que se demostró la "extrema ferocidad" de Pedro Mamanchura, quien no tenía ningún motivo personal propio para matar a Alicia, según la Fiscalía.

Abencia Meza fue impedida de ingresar al entierro de Alicia Delgado. Desde un inicio todas las sospechas apuntaron a ella. Luego se conocería detalles de su macabro plan. (Foto: Archivo El Comercio)

En cambio, Abencia Meza no superaba que Alicia Delgado haya terminado con su relación y retomado su vida sentimental con otras personas, sumado al hecho que la delató por haber baleado a una persona en una fiesta en San Marcos.

En febrero del 2017, Abencia Meza dio una entrevista para el Diario Ojo desde el penal Santa Mónica donde cumple su condena. Tras ser consultada por la familia de Alicia Delgado y sobre Pedro Mamanchura llegó a contestar. "Preferiría no hablar. No estoy pensando en lo que dicen, no le deseo ni le guardo rencor. ¿Pedro Mamanchura? Ni siquiera a él. No sé cómo les va. Yo estoy pendiente de mis cosas, de luchar por mi libertad, considero que estoy injustamente en la cárcel y lo probaré, no tengan duda", sentenció.