Apolo 11: ¿por qué hay personas que no creen que el hombre llegó a la Luna hace 50 años?

Hace más de 50 años que la humanidad llegó a la Luna, todo gracias a la carrera espacial que llevó a Estados Unidos lanzar la riesgosa misión de Apolo 11 (Apollo 11), una que finalmente se convirtió en la primera vez que un ser humano pisaba la Luna.

Para ser exactos, un 20 de julio de 1969 Neil Armstrong puso un pie en la superficie lunar, culminando así el inmenso esfuerzo de numerosos científicos e ingenieros que habían construido la nave espacial que los llevó a él y a otros astronautas hasta la Luna.

Sin embargo, desde la primera revelación de este gran logro, cientos de personas tuvieron sus dudas sobre si esto pasó en realidad, hasta convertirse el día de hoy en una de las teorías conspirativas más grandes de la historia, con miles de seguidores a lo largo de todo el mundo.

¿Por qué las personas no creen que el hombre llegó a la luna? En este artículo haremos un pequeño repaso de lo que sucedió en esos años, el motivo por el cual la gente no creyó ni cree que esto pasó en realidad y las evidencias que demostrarían el aterrizaje del hombre en la Luna.

¿POR QUÉ LA GENTE NO CREE QUE EL HOMBRE LLEGÓ A LA LUNA?

Esta imagen sin fecha obtenida de la NASA muestra al astronauta estadounidense Neil Armstrong, quien fue la primera persona en poner un pie en la luna. (Foto: NASA)

Los más escépticos creen que Estados Unidos realizó un enorme montaje alrededor de lo que sucedió con Apolo 11 (Apollo 11), especialmente porque en el contexto en el que se realizó la misión mencionada era uno crucial para USA: fallar no era una opción.

El gobierno de los estados unidos anunciaba desde antes que la misma tendría éxito, con una seguridad que despertó sospechas en la población. En 1962, John F. Kennedy dijo que los Estados Unidos "estaban comprometidos a alcanzar esta meta antes de que termine la década, llevando a un hombre a aterrizar en la Luna y devolverlo a salvo a la Tierra".

Por su parte, el gobierno soviético cosechaba más éxitos en su programa espacial y eran ellos lo que más cerca estaban de llevar a cabo la misión de la Luna. Para este entonces los conspiracionistas solo se basaban en rumores pero fue en 1970, año del terminó de la misión de Apolo, cuando todo estalló.

En 1971 los "Papeles del Pentágono" revelaron que el gobierno había mentido sobre la Guerra de Vietnam. En 1976, un comisionado de la Cámara comentó que existía una gran posibilidad de que el asesinato de John F. Kennedy fue parte de una conspiración.

"Pentagon Papers", el documento secreto de la historia real de la implicación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam (Foto: Zinn Education Project)

La sociedad norteamericana comenzó entonces a dudar de muchas cosas, comenzando con los motivos del asesinato del presidente Kennedy en 1963, por el hecho de que el hombre llegó a la luna e incluso los más entusiastas creen que los eventos del 9/11 y los tiroteos en Estados Unidos son parte de toda una red de eventos controlados por su gobierno.

¿EL HOMBRE REALMENTE LEGÓ A LA LUNA?

¿La bandera de Estados Unidos se mueve por un viento que no existe en la Luna? La verdad es otra (Foto: NASA)

Para gran parte del mundo, el hombre llegó a la Luna hace 50 años y no hay duda sobre eso. Las fotos, videos y objetos que trajo la NASA de la misión de Apolo 11 (Apollo 11) y el registro histórico demuestran que todo lo que se dijo hace tantos años es verdad, a pesar de las insistentes "pruebas" de los que no creen que esto en realidad sucedió.

Por ejemplo, una de estas "pruebas" comenta una conocida foto de la bandera de Estados Unidos "flameando" encima de la Luna, algo imposible considerando que en la Luna no hay viento. La verdad es más simple de lo que se cree: en realidad solo está arrugada por el viaje de la luna, ya que se mantiene en su lugar por un palo telescópico que atraviesa la parte superior de la bandera.

¿Por qué la pisada de Armstrong no es igual a su calzado? Simple: no era de él la pisada (Foto: NASA)

Otra "prueba" también hace alusión a una curiosa foto de la pisada del hombre en la Luna, que no encaja para nada con el calzado que utilizó Neil Armstrong en su traje espacial para llegar al espacio. En efecto, esta pisada no es de Armstrong, sino de Buzz Aldrin, un miembro de la tripulación que utilizaba otro tipo de botas las cuales se alinean perfectamente con la huella.

Buzz Aldrin bajando de la nave espacial (Foto: NASA)

¿Y por qué no hay estrellas en esta otra fotografía? ¿No se supone que el espacio está lleno de ellas? La cámara que se utilizó para tomar las fotos en la Luna debió tener una apertura muy estrecha y con el obturador abierto solo por un tiempo minúsculo. De esta manera, la imagen solo captura la luz del sol, mas no de las estrellas distantes.

¿No hay estrellas en el espacio? (Foto: NASA)

Los más entendidos en este tema conocen que alrededor de la Tierra existen los cinturones de Van Allen, zonas en la magnetosfera donde se encuentran enormes cantidades de partículas cargadas de energía y radiación. Aquellos que no creen que el ser humano llegó a la Luna, argumentan que es imposible que los astronautas hayan sobrevivido a este espacio para llegar a su destino.

Cinturones de Van Allen (Foto: NASA)

No obstante, esto también tiene una explicación lógica. El profesor Anu Ojha del Centro Espacial Nacional, relacionó el viaje que hacen los astronautas por este espacio como el caminar sobre fuego: el truco es ir rápido para que la conductividad térmica de los pies no logre tener la suficiente energía para quemarse. Considerando que la misión era ir a la Luna con Apolo 11 (Apollo 11), la velocidad no fue un problema y los cinturones de Van Allen tampoco.

¿Las sombras vienen de diferentes ángulos? (Foto: NASA)

¿Y qué pasó en la foto donde salen dos sombras que apuntan a diferentes direcciones? Más parece una foto montada en un estudio con diferentes luces en lugar de un simple punto de luz con el Sol. En realidad, esto se explica con la perspectiva de que la superficie de la Luna no es plana, así que las sombras no se alinean de forma paralela.

Foto panorámica del alunizaje (Foto: NASA)

¿Es irrefutable entonces que el hombre llegó a la Luna? Para algunas personas las evidencias históricas o el razonamiento científico nunca serán suficiente para convencerlos de que el hombre realmente llegó a la Luna, pero existe un grupo que hubiera puesto el grito al cielo si Estados Unidos hubiera mentido sobre su gran logro: los soviéticos.

La Unión Soviética hubiera descubierto cualquier fraude en un abrir y cerrar de ojos en la época, y sin lugar a duda hubieran desmantelado cualquier intento de fraude de los estadounidenses no solo con rapidez, sino sin dudarlo y con satisfacción.

Yuti Gagarin, el primer hombre en llegar a la luna fue de la Unión Soviética (Foto: Sputnik News)

Al fin y al cabo, ambos gobiernos estaban enfrascados en una carrera espacial que terminó con la misión de Apolo 11 (Apollo 11). Fue tal el impacto mediático que en los territorios de la Unión Soviética, junto con China y Corea del Norte, no se pudo ver el aterrizaje de Apolo 11 (Apollo 11) en la Luna y la primera caminata lunar en tiempo real.

Lo que si no se puede negar es la sobre-exageración del gobierno de los estados unidos para presentar este hecho como uno de los avances más grandes de la humanidad. Podrá ser cierto, es un logro impresionante, pero las fotos han sido retocadas y algunas partes de la historia en su momento fueron inventadas para hacer más increíble toda la misión de Apolo 11 (Apollo 11).