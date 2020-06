Muchas escenas grabadas en el Chavo del 8 han marcado un antes y un después. Entre ellas, hay una del Chavo y Chilindrina en un salón de belleza donde el protagonista de la vecindad la hace de peluquero y le hace un servicio de corte a su compañero de infancia. ¿Fue real el corte de cabello durante la trasmisión en vivo?

Edgar Vivar, quien encarnó durante muchos años al Señor Barriga en la vecindad del Chavo del 8 respondió a una tuitera chilena que la emblemática escena es real. “Siempre he tenido la duda de si el corte de pelo en este capítulo fue real. ¿Usted lo sabe?”, preguntó la usuaria llamada Victoria. El actor mexicano respondió: “Sí lo fue”.

Edgar Vivar recibió más de 300 comentarios en los que sus seguidores les agradecían por el dato que no muchos sabían. Además, el mensaje publicado tuvo más de 30 mil me gusta y 4 mil retuits en poco tiempo.

Chavo le hace un cambio de look a la Chilindrina

¿De qué trata el capítulo del Chavo del 8?

En la escena el Chavo aparece junto a la Chilindrina en una barbería y peluquería para jugar. Ella, a modo de juego, le pide un corte de cabello mientras que Quico también se unió para solicitar una aplicación de shampoo.

La Chilindrina, se sentó y comenzó a leer el periódico del día mientras el Chavo agarraba las tijeras y empezó a hacer su oficio de peluquero. Lo que no contaba su compañero de la vecindad es que llevarían el juego a la realidad, pues empezó a cortar las colas de cabello por cada lado.

La imagen que quedó grabada de este capítulo es el rostro desencajado de la Chilindrina, que se transformó cuando tocó su pelo y se dio cuenta que el corte era real. “Chavo, me cortaste mi pelito de a de veras”, le reclamó, a lo que el otro le dijo “estamos jugando de a de veras”.

La Chilindrina se preocupó mucho por el posible regaño de Don Ramon, su padre, y comenzó a soltar su característico llanto ante la mirada sorprendida del Chavo. “Te voy a acusar con mi papá que me dejaste pelona ... mi pelito tan bonito”, continuó hablando ella, a lo que el Chavo el respondió: “ya cállate, no sabes hacer otra cosa más que chillar”.

¿Qué sucedió después del corte de cabello de la Chilindrina?

Para los seguidores de la serie la escena resultó emblemática porque marcó un cambio en el personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves, quien en las primeras etapas del programa (estrenado en 1971) lucía una cabellera mucho más larga.

Más detalles del Chavo del 8 que pocos conocen

‘El diario del Chavo’. Fue escrito por Chespirito en 1995 y entre las hojas del libro, se detallan varias aventuras de ‘El Chavo del 8’. El verdadero nombre del Chavo es Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi.

Roberto Gómez Bolaños, explicó que ‘El Chavo’ nunca conoció a su papá. Sobre su madre, el Chavo dice en el libro: “conocí a mi mamá, pero nomás tantito. Como ella tenía que trabajar, todos los días me llevaba a una casa que se llamaba guardería, y ahí me la pasaba yo hasta que mi mamá regresaba después a recogerme. Un día no pasó a recogerme. Y los demás días tampoco”. ‘El diario del Chavo’ narra que posteriormente a ser abandonado por su mamá, fue a dar a un orfanato.

“La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y les pegaba a todos los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre”, narra el Chavo.

Más tarde escapó del orfanato y vivió en la calle en donde estuvo con niños en riesgo social, los cuales se drogaban. “El Chavo” dice que lloró mucho cuando murió un amigo, y cuando se sentía en peligro o triste se escondía en un barril, que era un basurero.

¿Quiénes conformaban el elenco del Chavo del 8?

Roberto Gómez Bolaños como El Chavo

Carlos Villagrán como Quico

Ramón Valdés como Don Ramón

Florinda Meza como Doña Florinda

Rubén Aguirre como el Profesor Jirafales

Edgar Vivar como El Señor Barriga

María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina

Angelines Fernández como Doña Clotilde

Horacio Gómez Bolaños como un Mesero del Hotel Acapulco Continental

