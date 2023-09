En sus narraciones deportivas era conocido por sus populares palabras y frases creativas, como un diálogo personal con el deporte. "La redonda", "La vedette", "La blanca y negra", "La número cinco", "La herramienta". El lugar inalcanzable para el arquero se llamaba "El rincón de las ánimas", "Aquí no pasa nada..." cuando el marcador no se movía. "Le quitó la etiqueta de gol a esa pelota", para aludir el esfuerzo del que ataja y la potencia del que choteaba. Todas esas palabras se incorporaron no sólo al léxico deportivo, sino también a nuestra conversación diaria.