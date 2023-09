Entre sus mejores temas tenemos: Yo no nací para amar; No me vuelvo a enamorar; Se me olvidó otra vez; Hasta que te conocí; Te sigo amando y Abrázame muy fuerte; pero sin duda que la canción con la que pasará a la posteridad es ese himno latinoamericano llamado Amor eterno, que se lo compuso a su madre. (Foto GEC Archivo)