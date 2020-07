‘Buck’ es el cínico perro mascota de la familia Bundy en Married… With Children (Matrimonio con Hijos en Hispanoamérica), la primera serie prime time de la cadena estadounidense FOX, pero lo que muchos quieren saber es qué fue lo que realmente le pasó, ya que fue reemplazado por otro can en la temporada 10.

Conocido en nuestras latitudes como ‘Devorador’, este can solía insultar a sus amos (en la privacidad de su mente) por sus desaciertos y el estado de abandono en el que vivía; sin embargo, se las arreglaba por su cuenta con su increíble inteligencia e insaciable apetito sexual.

Un detalle curioso es que Buck empezó a hablar recién a partir de la temporada 4 de Married… With Children cuando Peggy Bundy comenzó a preguntar en qué canal pasaban ‘La Rueda de la Fortuna’ y él respondió que “en el 7, el mismo que ayer y anteayer”.

Cada vez que Buck hablaba, por lo general expresaba su decepción por no ser alimentado, por la estupidez de su familia o por aparearse con las otras mascotas del vecindario (o, como se vio en un episodio, un pony). Lo gracioso era que nadie de la familia Bundy lo escuchaba.

Por lo general Buck solía sentarse en el sillón, en el piso de la cocina o en las escaleras, siempre preguntándose cuándo iban a alimentarlo. Pese a que era visto como desleal y tonto por toda su familia, Al Bundy era el que más lo quería y se preocupaba por él.

Otro peculiar detalle sobre Buck en Married… With Children es que, al igual que Kelly y Bud, el perro también esperaba que Al Bundy le diera dinero en la introducción de apertura del programa pero no para gastárselo sino para comérselo.

Además, la familia Bundy –que en Married… With Children era retratada como una de las más pobres de Estados Unidos– casi siempre no tenían con qué alimentarse e intentaron sin éxito comerse a Buck en al menos un par de ocasiones.

¿De qué raza era Buck de Married... With Children?

Buck era un Pastor de Brie (Briard en inglés) y pertenece a una de las razas más antiguas de perros de pastoreo grandes. Fue visto por primera vez en ilustraciones en copias del ‘Livre de chasse’ (“Libro de la caza”) de Gaston Febus, escrito a finales del siglo XIV.

Evolucionó en la región francesa de Brie y fue reconocido como raza a fines del siglo XX, cuando el cinólogo P. Ménguin lo diferenció del pastor de Beauce (El Briard tiene el pelaje largo mientras que el Beauceron, corto).

El Pastor de Brie es básicamente un perro de trabajo, aunque en la actualidad también es un perro de compañía. También ha sido utilizada como animal de guardia y defensa, salvamento e incluso, aunque con mucha menos frecuencia, como perro lazarillo.

¿Quién hacía la voz del perro Buck?

Kevin Curran, productor y guionista de Married… With Children, fue la voz oficial de Buck e incluso lo interpretó en su versión humana para el episodio Psychic Avengers, donde terminó preso por olfatear el trasero de una mujer.

Sin embargo, en los capítulos Look Who’s Barking, Change For a Buck y Assault and Batteries de Married… With Children, donde Buck fue el protagonista principal, Cheech Marin fue quien le prestó su voz.

¿Por qué reemplazaron al perro Buck?

Originalmente era el perro de Bud Bundy pero con el tiempo, Buck se convirtió en uno más de la familia y todos cuidaban de él. Casi al final de su periodo en Married… With Children, Kelly Bundy fue la más afectada por su “muerte” en la temporada 10 de la serie.

Después de su partida, Buck fue al cielo de los animales donde, tras ser juzgado por sus acciones, reencarnó en una perrita llamada Lucky Bundy como castigo. En la vida real, el perro fue pasado al retiro debido a su avanzada edad y por su creciente dificultad para obedecer a su adiestrador.

¿Cómo murió el perro Buck?

Buck, cuyo nombre original era Michael y le decían de cariño Mike, apareció en la serie Married… With Children desde su estreno en 1987 hasta su retiro en 1995 a la edad de 12 años y medio. Murió nueve meses después de causas naturales.

Fue entrenado por Steven Ritt, que originalmente lo encontró a través de un aviso en el diario The Los Angeles Times. También tuvo un cameo en el videoclip “When I Think Of You” de Janet Jackson y apareció en la película “Scrooged” de 1988.

VIDEO RECOMENDADO

‘Dinosaurios', la historia de su triste y traumático final que impactó toda una generación

'Dinosaurios', la historia de su triste y traumático final que impactó a toda una generación