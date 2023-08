“A mí no me gustó nunca una forma cómoda de hacer humor. Si hay otros que lo hacen no es mi problema, son unos cobardes de porquería. Para mí, un humorista, un artista, si quiere arreglar su país, debe decir desde su tribuna las cositas feas que hay en el país”, declararía a un diario local, de frente y a la yugular.