Son Goku vs. Freezer en Dragon Ball Z. Himura Kenshin vs. Makoto Shishio en Rurouni Kenshin. Seiya de Pegaso vs. Saga de Géminis en Saint Seiya. Estos son solo algunos de los emparejamientos que a uno se le viene a la mente al hablar de las peleas más recordadas del anime.

En la siguiente nota, vamos a hablar sobre Saint Seiya y uno de sus momentos más memorables que se desarrollaron a lo largo de cuatro episodios correspondientes a la saga de Asgard (Capítulos 74-99). También adjuntamos un video de YouTube que muestra el combate de principio a fin sin interrupciones.

Se trata del enfrentamiento entre Shun de Andrómeda y el dios Guerrero Mime de Benetnasch, que también contó con la participación de Ikki de Fénix, hermano del caballero de bronce que manipula cadenas. Gracias a la página Saint Seiya Wiki, aquí les compartimos un resumen de su recordada lucha.

Saint Seiya - Episodio 083

妖しの竪琴! 瞬を誘う死の序曲 / «¡Arpa misteriosa! Preludio intenta enviar a Shun a la muerte»

Shun detiene su marcha al escuchar una hermosa melodía. Se trata del dios Guerrero Mime de Benetnasch. Mime crea imágenes falsas de sí mismo y engaña a la Cadena de Andrómeda, atacando luego a Shun con su ken.

Shun sigue atacando con la cadena pero ésta no logra hallar al enemigo. Mime le pregunta por qué pelea si no le gusta hacerlo. Es en ese momento que Shun escucha el cosmos de Ikki que le dice que no se rinda ya que su batalla tiene un sentido: salvar a Athena.

Saint Seiya - Episodio 084

死の宣告! ストリンガー葬送曲 / «¡Condenado a muerte! Réquiem de cuerdas»

Mime utiliza nuevamente sus ilusiones para confundir a Shun pero con la llegada del amanecer, Shun logra ver la sombra del verdadero Mime y lo ataca con su cadena, que termina enrollándose en su brazo pero termina quitándosela de encima con un simple movimiento.

Mime utiliza su ataque de cuerdas para atrapar a Shun y comienza a tocar una melodía, advirtiéndole que cuando termine significará la muerte. Shun pelea por liberarse pero cuando Mime toca el último acorde, algo corta las cuerdas. Son las plumas de Ikki de Fénix, que llega para pelear en lugar de su hermano.

Saint Seiya - Episodio 085

哀しみの勇者! 凍てついた憎悪 / «Un guerrero triste y valeroso»

Mime de Benetnasch recuerda su infancia cuando tocaba el arpa y a su padre Folken, quien era muy respetado como guerrero y quería que aprendiera a pelear. Por ello rompió su instrumento de cuerda y lo obligó a entrenar. Cuando Mime pudo dominar el ken fue a decírselo a su padre y al buscarlo en casa, halló una foto de dos personas que no reconocía.

Folken llegó y le explicó que las personas de la foto eran sus verdaderos padres y que él se vio obligado a matarlos a ambos. Afuera de la casa, un Mime furioso atacó a su padre con su ken y lo mata. Ikki de Fénix utiliza su la Ilusión Diabólica del Fénix y Mime empieza a recordar su pasado. Ikki le dice a que a pesar de todo Folken lo amaba, lo que hace enfurecer a Mime, y por primera vez la Cadena de Andrómeda lo percibe como un enemigo amenazante.

Saint Seiya - Episodio 086

不死鳥! 真紅に燃える翼 / «Fénix y sus alas ardientes»

Conociendo la verdad, Mime se encuentra furiosoe Ikki le dice que mató a su propio padre. Lleno de odio, Mime ataca a Ikki con su Requiem de Cuerdas y, una vez que lo inmovilizó, empezó a tocar su melodía. Ikki elevó su cosmos y en el aire, ataca a Mime con sus Alas Ardientes del Fénix.

El arpa de Mime se rompe y el dios Guerrero cae suelo; sin embargo, logra ponerse de pie para quitarse la armadura y atacar a Ikki con todo su poder, resultando victorioso este último. Antes de morir, Mime le dice a Ikki de Fénix que si volviera a nacer le gustaría ser su amigo. Después de ordenar a Shun irse con el Zafiro de Odín, Ikki cae al suelo exhausto tras la cruenta batalla.

