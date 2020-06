Una de las peleas más recordadas en el mundo del anime y de Dragon Ball Z es la que protagonizaron Gohan y Cell. Aquella vez, el hijo de Gokú, convertido en Súper Saiyajin fase 2, venció al androide más poderoso con un emocionante Kame Hame Ha de padre e hijo. El video de todo el enfrentamiento fue compartido en Facebook y rápidamente se volvió viral.

Luego que Cell se volviera un ser perfecto, absorbiendo a los Androides número 17 y 18, este popular antagonista se dio cuenta que tenía mucho poder, por lo que decidió desarrollar un torneo de artes marciales en el que estaría en juego el destino de la Tierra.

Los Guerreros Z, en aquella oportunidad, acudieron al lugar indicado por Cell. Si bien todos creían que Gokú se encargaría de derrotarlo, esto al final, no ocurrió, pues el saiyajin, al ver que su poder era inferior, se rindió. Sin embargo, lo más llamativo vino segundos después, ya que él mismo sostuvo que Gohan, su hijo, podía derrotarlo.

Gohan, quien en varios momentos de Dragon Ball Z dejó en claro que no le gusta pelear, en un comienzo no demostró ser rival para Cell, ya que no expulsaba todo su poder. Ello motivó al antagonista a crear siete Cells Junior, quienes pelearon con Gokú y los otros Guerreros Z, superándolos claramente.

En ese entonces, el Androide 16, gracias a la ayuda de Mr. Satán, habló con Gohan y eventualmente murió luego que Cell pisó su cabeza. Todo ese conjunto de momentos y emociones, hizo que el hijo de Gokú estallara de ira, alcanzando el Súper Saiyajin fase 2.

La escena del Kame Hame Ha de padre e hijo es muy comentada en redes sociales. (Toei Animation)

Su nivel de poder era tan elevado que a cada Cell Junior derrotó con un solo golpe. Luego, teniendo al mismo Cell como rival, demostró que había alcanzado un nivel muy alto, hecho que ocasionó que el antagonista expulsara de su cuerpo a la Androide 18.

Tras perder la pelea y regresar a su segunda transformación, Cell se infló como un globo gigante y activó el plan de autodestrucción. Al ver ello, Gokú decidió sacrificar su vida, llevándolo al planeta de Kaio Sama, donde explotó.

Increíblemente, Cell logró sobrevivir a dicha explosión. Estando nuevamente en su estado perfecto, pero con más poder, utilizó la teletransportación para ir a la Tierra y destruir todo. Ahí es donde asesinó a Trunks y luego hizo un Kame Hame Ha que fue replicado por Gohan, teniendo la compañía del espíritu de Gokú.

En ese momento, Gohan lamentó que su fuerza no sea suficiente para proteger la Tierra, por lo que el espíritu de Gokú comenzó a alentarlo, recordándole que podía hacerlo y que solo necesitaba esforzarse al máximo.

Cuando parecía que la Tierra iba a ser destruida, Vegeta lanzó un rayo de energía a Cell, y gracias a esa distracción, Gohan, impulsado por Gokú, expulsó todo su poder y acabó destruyendo al androide más poderoso con un sorprendente Kame Hame Ha. El video de todo lo descrito no deja de ser comentado en Facebook.

