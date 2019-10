Si naciste en las últimas tres décadas del siglo pasado, es probable que el nombre de Maxwell Smart te robe automáticamente una sonrisa. El protagonista de la serie Get Smart (‘Súper Agente 86’ como se le conoció en nuestras latitudes) es recordado por el original sentido del humor que le impregnó el actor que le dio vida: el recordado Don Adams (1923 - 2005).

Con sus características frases como “El viejo truco de…” o “Me creería si le dijera que…” o sus alocadas misiones como el temible operario del recontra espionaje, Maxwell Smart siempre se las arreglaba para frustrar de la manera más tonta los malvados planes de K.A.O.S. en los que siempre se veía involucrado, contando siempre con la suerte y la agente 99 de su lado.

Fue tan grande el éxito que obtuvo que se volvió la comedia más vista en su momento, otorgándole a Don Adams tres premios Emmy consecutivos por su papel del torpe agente secreto que lucha contra la organización criminal más importante del mundo dirigida por Siegfried y la Garra Siniestra, los más malvados villanos internacionales.

Por el lado de Control, de todos los agentes que acompañaban a Max (que eran tan o menos torpes que él como el agente 13, que siempre se escondía en los sitios más inesperados; Larabee, que nunca terminaba de comprender las cosas o Jaime el robot, que pocas veces funcionaba bien) destacaban el Jefe y la agente 99, interpretada por Barbara Feldon.

A lo largo de sus cinco años de duración (su primer capítulo se trasmitió el 18 de septiembre de 1965 por la señal de NBC y terminó en 1970) y las películas que derivó, más de un seguidor de la serie que nació como una parodia a las películas y series protagonizadas por agentes del espionaje internacional recuerda los aparatos secretos que usaba su protagonista.

“¿NO SERÍA MEJOR ACTIVAR EL CONO DEL SILENCIO?”

Además del “Zapatofono”, otro de los artilugios más famosos de la serie es el casi inoperante “Cono del Silencio”, que apareció en nueve de los 138 episodios del show. La rutina era casi siempre la misma: el Jefe o Max necesitan discutir información sensible y, ciñéndose el reglamento, Max demandaba el uso del “Cono del Silencio”.

El dispositivo era activado a regañadientes por el Jefe o uno de sus asistentes administrativos. Lo que seguía a continuación era el malfuncionamiento del mismo y/o que ni el Jefe o el agente 86 escucharan bien lo que decía el otro. Era tal la antipatía que le tenía el Jefe a este aparato ya que una vez había quedado atrapado dentro del mismo y en otra ocasión hasta destruyó su escritorio.

En la serie se explica que el “Cono del Silencio” fue inventado por el Profesor Cono y costaba una exorbitante suma de dinero hacerlo funcionar. En un capítulo, Control intenta palear los recortes de presupuesto alquilándole el dispositivo a la CIA. Lo que sí es cierto es que el dispositivo es un producto de la maravillosa imaginación del productor del show Buck Henry.

“Siempre adoré el ‘Cono del Silencio’ porque amaba la idea de esta cosa que era su propio enemigo”, dijo el propio Henry en el documental de 2002 ‘C.I.A.: Hollywood Spytek’ de Discovery Channel. “Era claramente una pieza de equipo absurda y divertida”, agregó el legendario productor.

NO SOLO ERA DE CONTROL

Algo curioso es que el término “Cono del Silencio” no es exclusivo del ‘Súper Agente 86’. Previamente se usó en un episodio de 1995 del programa de televisión estadounidense Science Fiction Theatre titulado “Barrera del Silencio”. También fue utilizado en Dune, que fue inicialmente serializado en Analógico de 1963 a 1965.

El “Cono del Silencio” también es un término legal que puede ser encontrado en las ordenanzas de un organismo gubernamental. Se define como una directiva que prohíbe la comunicación oral sobre un tema en específico. Así que la próxima vez que escuches esta referencia podrían no estar hablando del Súper Agente 86.

LOS CONOS “ALTERNATIVOS”

Pero el “Cono del Silencio” no se limitó a una sola forma ya que también existió una versión portátil, que fue usada en el capítulo titulado Hubert’s Unfinished Symphony. Max lo lleva consigo mientras se encuentra en una misión con El Jefe en una sala de conciertos. El Jefe pasa mucho tiempo atorado en el dispositivo.

La oficina de Control en Londres usa el “Paraguas del Silencio” en el episodio That Old Gang of Mine. A diferencia de la versión estadounidense, este dispositivo puede albergar a cuatro personas y todos pueden escucharse perfectamente; sin embargo, Maxwell se las arregló para convertirlo en una potencial bomba de tiempo debido a su torpeza.

También hicieron su aparición en la serie el “Guardarropa del Silencio”, que fue usado en dos episodios (Maxwell Smart, Private Eye y Supersonic Boom), y el “Comunicador Secreto” de Control, que se empleó en vez del “Cono del Silencio” en el capítulo A Tale of Two Tails, de acuerdo a la página The Unclassified Get Smart Site.

El “Cono del Silencio” eventualmente terminaría colgado sobre la cabecera de la cama de Max y la 99 en la película Get Smart Again de 1995; sin embargo, no volvería a ser utilizado ya que las demandas de Max por discutir información sensible fueron respondidas con dos procedimientos igual de ineficaces: La Cubierta Encubierta y La Cámara de los Susurros.

En otras cintas como The Nude Bomb (La Bomba Que Desnuda) de 1980 y el remake de Get Smart de 2008 (protagonizado por Steve Carrel, Anne Hathaway, Dwayne Johnson y Alan Arkin) tuvieron sus propias encarnaciones del “Cono del Silencio” que, fieles a la original, no funcionaban como se esperaba.

Por Ronie Bautista Gonzales