Manuel de Falla (compositor español) la escuchó, y no tuvo ningún reparo en elogiarla, y no fue el único grande que la alabó: Stravinski también quedó enamorado de su canto. A finales de los cincuenta, se convirtió en la primera latinoamericana en conseguir una estrella en el Paseo de la Fama y la primera cantante femenina latinoamericana, en formar parte de un teatro musical en Broadway. Su relación con el productor Lex Baxter y su orquesta la llevó a grabar cinco disco de gran éxito, uno de ellos Voice of the Xtabay ( logró vender rápidamente 100.000 copias sin apenas publicidad).