La Rosa de Guadalupe VER GRATIS EN VIVO ONLINE

La Rosa de Guadalupe es una serie mexicana que cuenta con miles de seguidores en América Latina. Este programa se emite a través del Canal de Las Estrella y diversas plataformas para que puedas disfrutar de cada uno de los capítulos en vivo y de forma online. El tema central de esta producción es que los protagonistas son bendecidos por la Virgen de Guadalupe que se manifiesta a través de una rosa blanca.

Cada capítulo de la producción aborda problemas sociales que se enfocan en un ámbito familiar o amical. Los conflictos que se tratan son el bullying, los embarazos adolescentes, la violencia, la drogadicción y más.

Al final de cada capítulo, el protagonista de la ficción lograr encontrar una solución a su problema y siempre comparte una moraleja para todos los espectadores y logren tomar consciencia si se encuentran en la misma situación.



En esta nota te daremos los mejores tips para que puedas ver La Rosa de Guadalupe de forma gratuita en vivo online, así podrás disfrutar de los capítulos completos, los nuevos capítulos y más.



1. LA ROSA DE GUADALUPE

​

Esta serie mexicana creada por Carlos Eduardo Mercado Orduña y producida por Miguel Ángel Herros. La primera transmisión fue el 5 de febrero de 2008 y actualmente ya son 11 temporadas y cuenta con más de mil capítulos que siguen cautivando a los televidentes de México y América Latina.



2. ¿CÓMO VER LA ROSA DE GUADALUPE GRATIS EN VIVO ONLINE?

​

La Rosa de Guadalupe se emite de lunes a viernes a través del Canal de las Estrellas a las 7:30 pm (Horario mexicano).



También puede ver la serie desde el aplicativo streaming Blim, perteneciente a Televisa. Puedes disfrutar los primeros 30 días de forma gratuita y luego puedes realizar una suscripción.



Otra de las formas que tienes para ver los capítulos completos de La Rosa de Guadalupe es en la página web del Canal de Las Estrellas.



3. ¿A QUÉ HORA SE TRASMITE 'LA ROSA DE GUADALUPE' EN OTROS PAÍSES?

​

- Perú: 7:30 p.m.

- Colombia: 7:30 p.m.

- Ecuador: 7:30 p.m.

- Venezuela: 8:30 p.m.

- Chile: 9:30 p.m.

- Argentina: 9:30 p.m..

- Estados Unidos: 7:30 p.m. Washington (GMT-5), 6:30 p.m. Chicago (GMT-6), 5:30 p.m. Denver (GMT-7), 4:00 p.m. Los Ángeles (GMT-8)

España: 1:00 a.m.



4. ¿CÓMO VER LA ROSA DE GUADALUPE EN YOUTUBE?

​

Si te perdiste alguno de los capítulos de La Rosa de Guadalupe, puedes ver todos los capítulos a través del canal de YouTube oficial de la serie.



5. LOS MEJORES CAPÍTULOS DE LA ROSA DE GUADALUPE

​

La Rosa de Guadalupe es una de las series más exitosas de México y sin duda en cada uno de sus capítulos han tocado temas que han generado polémica pero también asuntos que han cautivado la coyuntura del país Azteca y de otros países.



- Capítulo de La Rosa: Trampa siniestra

​

Claudia es una universitaria que se ha independizado, pero por las noches, en sus sueños, ve una figura borrosa y siniestra que la acecha y que le dice “Disfruta”, ella está al borde del pánico y de la locura, pues no sabe exactamente qué es lo que tanto la atemoriza y que no la deja dormir, así que va a casa de sus padres, Cristóbal y Martha, quienes le dan todo el apoyo para que ella pueda recordar qué es lo que la tiene tan asustada.



- Capítulo de La Rosa: El cisne del estanque

​

La maestra Úrsula regaña mucho a Mimí, porque no sabe resolver las cuentas, no lee bien y se distrae mucho, pero no sólo la regaña sino que también la pone en ridículo frente a sus compañeros de clase y ocasiona que le hagan bullying, pues la maestra Úrsula cuando la castiga, también castiga a todo el grupo, por ello Katy junto con un grupo de niños le pegan a Mimí y le dicen de cosas.



- Capítulo de La Rosa: Un mundo de colores

​

Arturo les confiesa a Ramón y Elena, sus padres, que es gay, situación que sirve de pretexto a Ramón para irse de su casa y separase de su esposa. Elena culpa a Arturo de haber desintegrado a la familia por sus preferencias sexuales y empieza a rechazarlo, pero Arturo le dice que su papá se fue porque en realidad tiene otra familia, hecho que Elena no le cree.

6. ACTORES QUE SALTARON A LA FAMA GRACIAS A LA ROSA DE GUADALUPE

​

Algunos iniciaron su carrera en La Rosa de Guadalupe, otros fueron invitados a participar en algún capítulo. Mira a los actores que han sido parte de este exitoso programa.



7. PAÍSES QUE TRASMITEN LA ROSA DE GUADALUPE



- México -> Canal de Las Estrellas

- Perú -> América TV

- Colombia -> RCN Televisión

- Ecuador -> Gama TV y Televicentro

- Chile -> La Red

- Argentina -> ElNueve

- Bolivia -> Bolivisión, Pat y ATB

- Venezuela -> Venevisión

- Estados Unidos -> Univisión y Galavisión

- España -> Canal Sur Televisión