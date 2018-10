Sabrina, la bruja adolescente es una de las series que marcó a muchos chicos en los 90. Seguramente, aun recuerdas esos días que pasabas sentado frente al televisor, sintonizando Nickelodeon y disfrutando horas de su increíble programación. Sin dudas, la adolescente de 16 años marcó un antes y después y hasta ahora puedes seguir viendo los viejos capítulos.

Por estos días, el programa de televisión volvió a la mente de las personas y se volvió a popularizar gracias a Netflix. La empresa decidió desarrollar su propia versión del personaje y está por estrenar la primera temporada de la serie ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’, esto nos ha provocado nostalgia y hemos querido saber cuál era la verdadera razón por la que Sabrina no vivía con sus padres, sino con sus tías y surgieron dos teorías que quizás te pondrás analizar.

EN LA SERIE DE LOS 90

Como recordarás, las reglas del mundo de las brujas prohíben que Sabrina vea a su madre porque es una mortal. Si lo hace, ella se convertirá en una bola de cera. La pequeña no tenía poderes cuando era una recién nacida, por lo que podía convivir con su madre, pero, a medida que se fueron desarrollando, el peligro para Diana Spellman era cada vez mayor. Por este motivo, Zelda y Gilda se ofrecieron para cuidarla y entrenarle como bruja. La coartada para personas ajenas a la familia era que Diana estaba en una excavación en Perú.



Su padre era brujo, entonces, ¿por qué no vivía con él? No se explica mucho, pero trabajaba en el Servicio Exterior del Otro reino. ¿Quizás estaba demasiado ocupado?



Zelda y Gilda, las tías de Sabrina se ofrecieron para cuidarla y entrenarle como bruja. (Foto: Nickelodeon)

EN LOS CÓMICS

Como ya sabrás, la idea de la serie surge de los cómics de Roberto Aguirre Sacasa y en ellos dan una mejor explicación al paradero de los padres. Diana -mortal- y Edward Spellman -brujo- se casaron a pesar de las reglas que iban en su contra y tuvieron una hija, Sabrina. Cuando Gilda y Zelda se enteraron de lo que había hecho su hermano, le atraparon en un árbol como castigo, donde continúa alojado.



El destino de la madre no fue mucho mejor. Fue sometida a torturas psiquiátricas que le hicieron olvidar que tenía una hija y quién era ella misma.



No cabe duda que el pasado oscuro de la familia Spellman tiene muchas teorías, pero en la serie de Nickelodeon no revelaron todos los detalles, pero a pesar de eso se convirtió en una de las mejores series de los años 90.



Sabrina, la bruja adolescente fue sin duda la mejor serie de esos tiempos y quedará por siempre en la memoria de muchas personas que recuerdan con nostalgia cada uno de los capítulos del programa de televisión.