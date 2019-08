“El valor de la verdad” tendrá como invitada a Dayanita, actriz cómica de “El wasap de JB”

Dayanita, la famosa actriz transgénero que forma parte del elenco de “El wasap de JB”, se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, así lo dio a conocer el conductor Beto Ortiz.

A través de su cuenta de Instagram, Beto Ortiz compartió un breve avance, donde Dayanita cuenta algunos pasajes duros de su vida.

“Es Sorpresheyla. También es El Espartano. Pero sobre todo es la primera actriz cómica transexual del Perú y su historia de vida parece sacada de una película de Bollywood. Este sábado a las 10, Dayanita en El valor”, fue el mensaje con el que compartió el video.

La figura de Latina se presentó en “Válgame Dios” junto a Jorge Benavides, caracterizado como Ricardo Bolán, y confirmó que se sentará en el temido sillón rojo.

"Espero que después de que cuente toda la verdad, no me vayas a dejar de lado. Tengo miedo de que mis amigos me hagan la ley del hielo", declaró en su participación.

Dayanita es una de las más recientes y populares figuras del programa humorístico El Wasap de JB y este fin de semana contará su historia a Beto Ortiz.