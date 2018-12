Thelma Fardin: quién es la actriz argentina que denunció por supuesta violación a Juan Darthés

Quienes tienen más de 20 años la recuerdan por integrar el clan de ‘Las populares’ y hacerle la vida imposible a la protagonista de la novela ‘Patito Feo’, pero nadie sabía el drama que le tocó vivir cuando solo tenía 16 años. Thelma Fardin es una actriz argentina que se armó de valor y decidió presentar una denuncia formal en Nicaragua contra Juan Darthés, de 54 años, quien supuestamente abusó de ella en 2009, mientras estaban en una gira en ese país.

Hoy con 26 años, decidió contarle al mundo entero ese pasaje doloroso cuando su agresor tenía 45 años y era el único adulto del grupo de intérpretes de la producción juvenil.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", dijo Thelma Fardin en un video divulgado durante una conferencia de prensa en Buenos Aires del colectivo Actrices Argentinas, que reúne a más de 400 profesionales del espectáculo.

"Mirá cómo nos ponemos", gritaron las actrices durante la rueda de prensa, como respuesta a la supuesta insinuación de Darthés a Fardin hace diez años atrás.



Según reveló, cuando supuestamente ocurrió la agresión, ella solo se lo contó a dos compañeras de 17 años pero se armó de valor a escuchar otras denuncias contra Juan Darthés. El año pasado lo hizo la argentina Calu Rivero y a ella se sumaron las también actrices Anita Coacci y Natalia Juncos. Sin embargo, él fue declarado inocente.



Tras la acusación de Thelma Fardin, el actor Juan Darthés negó todos los hechos con un mensaje en su cuenta de Twitter

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

¿Cuál es la carrera artística de Thelma Fardin?



Thelma Fardin ganó protagonismo en Latinoamérica al ser parte del elenco de la producción argentina ‘Patito Feo’ que estuvo en las pantallas entre principios de 2007 y finales de 2008. Nacida en San Carlos de Bariloche (sur), interpretó el papel de "Josefina", una de "las Populares", de la novela adolescente. Ella era la mejor amiga de "Patito" (Laura Esquivel). Allí compartió reparto junto a Juan Darthés, Carla Peterson y Brenda Asnicar.



Su historia bajo los reflectores se inició cuando decidió mudarse de su natal Bariloche hacia Buenos Aires para empezar a estudiar actuación con solo 7 años. En 1999 empezó su carrera apareciendo en la telenovela ‘Cabecita’ que protagonizó Agustina Cherri. En ese mismo año debutó en el cine como parte de la película en ‘La Edad del Sol’ protagonizada por Soledad Pastorutti. Tras esto apareció en programas como Los Simuladores, Tiempo Final y La niñera, entre otros.

Luego, Thelma Fardin participó de otros éxitos televisivos tales como "Sos mi vida" junto a Facundo Arana en 2006 y "Soy Luna". En marzo de 2010 formó parte de la telenovela Consentidos. Entre 2016 y 2017 actuó en Soy Luna, serie de Disney Channel, en el papel de Flor Balsano.