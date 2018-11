¿Qué tips seguir para comprar zapatos adecuados si tengo los pies y tobillos anchos?

Si eres de las mujeres que aman los zapatos y estás pendiente de las últimas tendencias para lucir siempre a la moda, pero sufres para encontrar el indicado y que no te apriete los pies pues los tienes anchos y no todos los modelos te acomodan bien, no tienes por qué aguantar más esa molestia ya que siempre hay un calzado indicado para tus necesidades, solo debes prestar atención a ciertos trucos a la hora de ir de compras.

Ya que tus pies no son delgados, sino todo lo contrario, en algunas ocasiones tendrás que dejar pasar ese par que tanto te gustó pues de adquirirlo se convertirá en un tremendo dolor que no tolerarás por mucho tiempo. Ahora que ya llega el verano, también debes enfocarte en el tipo de sandalias que lucirás, pues no todas se acomodan bien a tu estilo y forma de esa parte de tu cuerpo.

Muchas mujeres tienen este problema de pies o tobillos anchos ya sea porque nacieron así, el embarazo, sobrepeso o alguna enfermedad que produce hinchazón en esa zona y al hacer una elección incorrecta del calzado, pues se acentúa más. Para que no tengas más problemas, Andrea Guzmán-García, diseñadora de zapatos de la marca Bipolar, brindó algunos consejos a El Comercio.

1. Lo primero que debes hacer es buscar marcas de zapatos cuyas hormas sean adecuadas para tu tipo de pie pues esta define el ancho.



2. Escoge modelos de cortes más cerrados que contengan bien el pie. Evita los tacones D’Orsay (zapatos con el arco descubierto) que podrían marcar el pie en la parte de adelante y hacer más evidente el ancho.



3. Evita los zapatos de muchas tiras que aprieten el pie y que lo marquen. En el caso de sandalias de verano también aplica la recomendación.



4. Los tacones con puntas triangulares también son una gran alternativa para este tipo de pie.



5. Si tienes el empeine muy alto también es probable que existan modelos que no sean los adecuados para ti. Por ejemplo, los zapatos abotinados o los botines suelen ser ceñidos al empeine y podrían resultar incómodos para alguien que tiene el empeine alto.



6. Los modelos que no fallan para los pies anchos son los pumps y stilettos. En el caso de estos últimos, la punta logrará perfilarlo, haciéndolo lucir más delgado. En caso tengan algún tipo de tira o correa, esta debe ser regulable con alguna hebilla o broche para que se adapte al alto del empeine.



7. Un par de flats abiertos pueden también ser una gran alternativa pues dan la ilusión de un pie más delgado, sobre todo los de punta. No te apretarán nada y se verá muy bien.



8. Es importante que al probarte el zapato notes que tengas suficiente espacio para mover los dedos del pie, esto es fundamental pues durante tiende a hincharse y necesitarás espacio adicional en ese momento. En caso sientas que no es lo suficiente, eso significa que la horma no es la ideal para ti.



Entre los zapatos que no tienen pierde si tu pie es ancho destacan también los ‘peep toes’ que son lindos y alargan la forma de tu extremidad, atrayendo la atención a los dedos y no a la anchura. Este modelo está presente en la colección de Bipolar en colaboración con María José Osorio e inspirados en el blog ‘Soltera Codiciada’ y 7 tipos de chicas pues “si hay algo esencialmente femenino es nuestra capacidad para no ser una sino varias mujeres a la vez”.



El modelo 'peep toes' es ideal si tienes problemas con el ancho de tu pie. (Foto: Instagram Bipolar) El modelo 'peep toes' es ideal si tienes problemas con el ancho de tu pie. (Foto: Instagram Bipolar)

Andrea Guzmán-García agrega que “un buen zapato es una inversión entonces es clave buscar uno que no solo ofrezca un diseño atractivo sino que sea cómodo y de la mejor calidad”. Aquí también es básico que te enfoques en un buen material como el cuero que se adapta al pie y le permite respirar y que tenga acolchado firme desde la punta hasta el talón para que sea más cómodo al pisar y evites que se hinche más con el pasar de las horas.