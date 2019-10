Brunella Horna utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que su relación con el político Richard Acuña se encuentra estable. Esto después de que empezaran a burlarse de su situación sentimental tras la disolución del Congreso de la República.

En Twitter se viralizó un meme en el que se leía que la modelo Brunella Horna habría terminó su romance con el Richard Acuña

“¿A qué hora Brunella Horna lo termina a Richard Acuña?”, “LO ULTIMO: Brunella Horna acaba de terminar con Richard Acuña”, “Brunella Horna a Richard Acuña tras #DisolucionDelCongreso: "No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más…”, son algunos tweets que se viralizaron en redes sociales.

Ante ello, la joven chiclayana tomó de la mejor manera lo dicho en redes sociales; sin embargo, decidió aclarar que su relación con Richard Acuña continúa más firme que nunca.

En un video que compartió en sus stories de Instagram, Brunella escribió: “Entro a Twitter y veo todo esto. Gracias por su preocupación, pero Richard y yo seguimos juntos”.