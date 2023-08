Desde la ciudad de El Pireo, en el sudoeste de Grecia, Sevilla vs City en vivo por la Final de la Supercopa de Europa. Los citizens y los blanquirrojos se enfrentarán este miércoles 16 de agosto desde las 21:00 hora de España (16:00 hora de Argentina y 13:00 hora de México) en directo desde el estadio Georgios Karaiskakis. Te compartimos la guía completa de los canales para seguir cada incidencia de este cruce a muerte.

Manchester City, actual campeón de la UEFA Champions Leagues, y Sevilla FC, campeón de la Europa League, se enfrentarán para definir al campeón de la Supercopa de Europa. Los Citizens, a pesar de su dominio en la Premier League, nunca han ganado este título, por lo que conseguirlo es una asignatura pendiente. En tanto, el cuadro andaluz ha disputado este título en siete ocasiones y buscará conseguir su segunda supercopa, después de conseguirlo ante el FC Barcelona en la final de 2006.

Datos del partido: día, hora y estadio del Sevilla vs City

Día: miércoles 16 de agosto

Hora: 21:00 GRE, ES | 16:00 ARG | 15:00 US (ET) | 14:00 PER | 13:00 MX

Lugar: El Pireo, Grecia

Estadio: Estadio Georgios Karaiskakis

¿Cómo ver, Sevilla vs. City en vivo por TV?

Para ver, Sevilla vs. City en vivo por TV, puedes sintonizar Movistar Liga de Campeones en España. Mientras que, en México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y el resto de Latinoamérica el partido estará disponible vía ESPN. En tanto, Estados Unidos lo podrás seguir por CBS Sports Network, Univision y TNT Sports en TV

¿Cómo ver Sevilla vs. City en vivo por streaming?

La final de la Supercopa de Europa está disponible en streaming en España a través de Movistar+, mientras que en Latinoamérica se emite en Star+. En México también podrás disfrutar el partido Sevilla vs. City en vivo por HBO Max y TNT Go. Los hinchas del fútbol que viven en Estados Unidos podrán gozar de cada jugada desde TUDN.com, Paramount+ y Univision NOW.

¿A qué hora juegan Sevilla vs. City en vivo este 16 de agosto?

13.00 horas | México

14:00 horas | Estados Unidos (centro), Perú, Colombia, Ecuador

15: 00 horas | Estados Unidos (este), Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela

16.00 horas | Argentina, Brasil, Uruguay

21.00 horas | España, Grecia

Alineaciones posibles del Manchester City vs. Sevilla