América y Chivas de Guadalajara prometen sacar chispas y emocionar a todos los hinchas del balompié mexicano cuando se enfrenten este domingo 21 de mayo (20:00 horas de CDMX) por la vuelta de la semifinal del Torneo Clausura de la Liguilla MX 2023 a disputarse en el Estadio Azteca.

La transmisión oficial del Clásico Nacional en México estará a cargo de los canales TUDN, Azteca 7, Canal 5 de Televisa, SKY Sports y Afizzionados. Asimismo, el juego se verá vía live streaming desde la web de TUDN.com, ViX Plus y Blue To Go Video Everywhere.

En Estados Unidos podrás seguir el América-Chivas de Guadalajara a través de las pantallas de TUDN.com, TUDN USA, Univision, TUDN App y Univision NOW.

¿Qué canal transmite América vs. Chivas?

Países Canales de TV México Azteca 7, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, VIX+, Sky HD y Afizzionados Estados Unidos TUDN.com, TUDN USA, Univision, TUDN App y Univision NOW Costa Rica Sky HD y TUDN República Dominicana Sky HD y TUDN El Salvador Sky HD y TUDN Guatemala Sky HD y TUDN Honduras Sky HD y TUDN Nicaragua Sky HD y TUDN Panamá Sky HD y TUDN

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, América vs. Chivas de Guadalajara?

Revisa los canales de televisión del Canal 5 de Televisa para que puedas ver todas las incidencias de la transmisión en vivo y en directo de la pelea entre América y Chivas.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO, América vs. Chivas de Guadalajara?

TV Azteca 7 (TV Azteca Deportes) se puede ver por los cableoperados de Dish, SKY, Megacable e Izzi.

AZTECA 7 Canales de TV Streaming Precio DISH 107 SD – 607 HD aztecadeportes.com $339 SKY 107 SD – 1107 HD aztecadeportes.com $339 MEGACABLE 107 SD – 1207 HD aztecadeportes.com $400 IZZI 107 SD – 807 HD aztecadeportes.com $450

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO, América vs. Chivas de Guadalajara?

SKY Sports México cuenta con tres transmisión distintas en su parrilla y estas se pueden ver tanto en SD o HD.

Canales 501 SD y 1504 HD de SKY Sports 1

Canales 502 SD y 1502 HD de SKY Sports 2

Canales 516 SD y 1516 HD de SKY Sports 3

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, América vs. Chivas de Guadalajara?

TUDN México se encuentra disponible en los cableoperadores de Sky, Star TV e Izzi.

TUDN México Canales de TV SKY 547 SD – 1547 Star TV 510 SD Eii NRT Monclova 55 SD – 132.36 – 132.37 – 132.38 Izzi 501 SD – 890 HD

TUDN USA se encuentra disponible en los cableoperadores de Dish Network, DirecTV, Verizon y AT&T.

TUDN USA Canales de TV Dish Network 869 DirecTV 464 AT&T 658 Verizon 1524 Claro TV (Puerto Rico) 614 SD – 1614 HD