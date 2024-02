El Super Bowl LVIII tiene como protagonistas a los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en la gran final de la temporada 2023-2024 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) este 11 de febrero (17:30 horas de CDMX) . Los Kansas City Chiefs buscarán su segunda victoria en el Super Bowl que se llevará este domingo cuando se enfrenten a los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Ademas, el show de medio estará a cargo de Usher Y promete un espectáculo que hará vibrar todo el estadios y a los televidentes. El público mexicano podrá seguir el evento GRATIS desde el Canal 7 de TV Azteca.

El Super Bowl 58 será una revancha del Super Bowl de 2020, que los Chiefs ganaron 31-20 después de estar abajo 20-10 al comienzo del último cuarto. Fue el primer título de Super Bowl para el mariscal de campo Patrick Mahomes, quien llevó al equipo a otro trofeo el año pasado. Los Chiefs buscan ser los primeros campeones repetidos de la NFL desde que los New England Patriots ganaron títulos consecutivos en 2004 y 2005. Los 49ers no han estado en un Super Bowl desde que perdieron ante los Chiefs en 2020 y no han ganado un título desde 1995.

¿Cómo ver TV Azteca 7 en vivo, Super Bowl 2024?

TV Azteca transmitirá de manera gratuita el Super Bowl LVIII donde los Kansas City Chiefs enfrentan a los San Francisco 49ers por la final de la NFL 2023-2024 y, también, la actuación de Usher durante el show de medio tiempo. Solo debes sintoniza el Canal 7 para ver el juego desde la comodidad de tu hogar o en los cableoperadores de Dish, SKY, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Dónde ver TV Azteca Deportes en vivo, Super Bowl 2024?

Debes ingresar al sitio web de www.aztecadeportes.com para seguir de forma GRATIS el partido entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. También, cuentas con la opción de hacerlo descargando la app de TV Azteca en Google Play Store (Android) o desde la App Store de Apple (iOS).

