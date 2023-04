Carmen Campuzano fue descrita por el mismo Andrés García como “el gran amor de su vida”. Ella también lo ha querido y tras la muerte del otrora galán de telenovelas, el pasado 4 de abril, la actriz mexicana se ha pronunciado con un emotivo mensaje.

A inicios del nuevo milenio, Carmen y Andrés comenzaron a salir en medio del gran interés mediático que recibían por parte de la prensa. En ese momento, García era de los actores más cotizados de la época y Campuzano una modelo en ascenso.

La actriz, de 52 años, ha confesado que el actor dominicano llegó en un momento importante en su vida y la ayudó a salir a su adicción a las drogas y el uso de estupefacientes ilegales. Sin embargo, la relación terminó por las infidelidades del histrión que le llevaba 29 años. Aunque intentaron regresar en varias oportunidades, finalmente, se dieron cuenta que una relación entre ambos no prosperaría.

¿QUÉ DIJO CARMEN CAMPUZANO TRAS LA MUERTE DE ANDRÉS GARCÍA?

La modelo Carmen Campuzano, quien fue uno de los grandes amores de Andrés García, confesó cómo vive el duelo tras la muerte del actor y reconoce el esfuerzo de su viuda

“Me dio mucha tristeza, pero también me dio paz, al saber que ya no sufre. Ya no requería que lo sigan lastimando para ser sometido a transfusiones”, dijo en declaraciones para Telemundo.

Carmen Campuzano expresó sus condolencias y solidaridad hacia sus hijos, con quienes tenía una extraordinaria relación. “Todos mis respetos a sus hijos, mi cariño y un abrazo solidario ante la pérdida irreparable y la partida de su papá. Fueron varios años con sus idas y regresos, pero fue una relación que compartimos muchas cosas”, dijo en entrevista con María Luisa Valdés Doria.

Carmen Campuzano reconoció que Andrés García tuvo el apoyo de su cuarta esposa, Margarita Portillo (Foto: Andrés García / Instagram)

Sin embargo, reconoce que Margarita Portillo tuvo una relación con Andrés García, que fue su cuidadora y se debe respetar la voluntad del testamento del histrión. “Al César lo que es del César”, añadió.

De otro lado, la modelo explicó que la muerte de Andrés García ya se venía venir y era algo inevitable por su estado de salud, que se vio afectada en los últimos meses por la cirrosis que padecía y que fue deteriorando poco a poco hasta tenerlo en cama en los últimos días.

El otrora galán de telenovelas murió a los 81 años en su casa y al lado de Margarita Portillo, quien fue cuarta y última esposa. La mujer lo acompañó en sus años finales, apoyándolo en su recuperación física y emocional, pues fue la persona que, según contó el fallecido histrión, evitó que tomara una fatal decisión.

DATOS PERSONALES DE ANDRÉS GARCÍA