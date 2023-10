La madre de Travis Kelce habló sobre la incipiente relación de su hijo con Taylor Swift revelando que es una enorme fan de la estrella del pop. Donna Kelce se sentó para una entrevista con la presentadora Jennifer Vickery Smith en el podcast “Got It From Momma” y discutió una variedad de temas relacionados con Taylor, incluidas sus dos canciones favoritas: “Shake It Off” y “Bad Blood”.

Durante el episodio del viernes, Donna también abordó todo el drama que rodea al romance de Travis y Taylor durante las últimas semanas desde que la pareja se hizo pública. “Me siento como si estuviera en un universo alternativo. Es algo en lo que nunca pensé que estaría involucrada”, dijo.

Mencionó brevemente que su familia ha sido atacada por “haters” que no están contentos con la relación. También bromeó diciendo que la NFL se está “riendo hasta el banco”, con todas las ventas de entradas en los juegos a los que Taylor ha asistido para ver a Travis jugar con los Kansas City Chiefs.

Donna continuó diciendo que su familia le ha dado a la NFL mejor publicidad que cualquier firma costosa de relaciones públicas, que le cobraría a la liga un millón de dólares. Pero no hay rencor entre ellos. Donna dice que está feliz por la NFL y agrega: “Bien por ellos. Están entendiendo las ramificaciones de todo”.

Travis Kelce y su critica a la NFL por Taylor Swift

Y aunque ambas celebs llevan con naturalidad, sin confirmar, desmentir y ni siquiera hablar del asunto, Kelce ha alzado la voz al respecto. El deportista tiene un podcast llamado New Heights junto a su hermano mayor Jason, también jugador profesional de fútbol americano, en su caso en los Philadelphia Eagles.

En el episodio de esta semana, Jason le pregunta a Travis sobre el asunto de que Swift se haya convertido en la protagonista de las transmisiones. “Seamos directos: ¿se está pasando la NFL?”, pregunta el hermano mayor. “Deja fuera tus sentimientos por Taylor”, le dice, lo que provoca una carcajada del menor, que después, más serio, admite: “Creo que es divertido cuando muestran quién está en el partido. Creo que le da un poco más de ambiente, aporta un poco más a lo que estás viendo. Pero a la vez...”, deja en el aire Travis, y es Jason quien completa la frase: “Se están pasando”.

CELEBS | Travis Kelce y su mamá Donna. (Foto: AFP)

Luego los hermanos vuelven al tema, y Travis saca a colación que los famosos “no están ahí para salir en la tele”. “Porque nunca sabes si les vas a pillar dándole un bocado enorme a una hamburguesa y quedar como un idiota, no sé si me entiendes, hay ciertas cosas... No quieres estar en la tele todo el rato”. “La NFL no suele traer a famosos a los partidos”, reconoce Jason. “El baloncesto lo ha intentado, están a un lado de la pista, los sacan un par de veces y vuelven al juego. La NFL está como: ‘¡Miren a todos estos famosos de primer nivel en nuestro partido! ¡Que se vean, que se vean!’. Hermano, sácales una vez, haz un cortecito, pero no puedes exagerar así”.

En los últimos días, las ventas de camisetas de jugadores de fútbol americano han aumentado un 400%. Kelce ha ganado dos Super Bowls con su equipo, está considerado como uno de los mejores jugadores de la NFL y ha presentado Saturday Night Live, pero nada de eso es comparable a que Taylor Swift aparezca en un partido para animarle.

VIDEO RECOMENDADO

Taylor Swift arrasó el martes en los MTV Video Music Awards, mientras la colombiana Shakira recogió el prestigioso premio "Video Vanguard" de la noche con una actuación que sacudió las caderas del auditorio y recorrió toda su carrera. (Fuente: AFP)