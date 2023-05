Ella también cantó ‘Súbete a mi moto’. Jennifer Lopez es de las celebridades que más suena en todo el mundo, no solo por sus éxitos musicales o participación en taquilleras películas, sino que cada cosa que hace, look que usa o gestos con su esposo Ben Affleck termina volviéndose viral. Uno de los momentos más pintorescos de su carrera llegó cuando estuvo frente a Johnny Lozada y no dudó en confesarle que era fan de Menudo. Desde Mag revivimos este día y te contamos lo que pasó en el set de ‘Despierta América’.

Con el paso de los años, JLo ha sabido ganarse su lugar como una de las estrellas más importantes de Hollywood. Esto ha motivado que millones la tengan en el top de sus ejemplos a seguir. Es aquí donde muchos se han preguntado a quién admira la ‘Diva del Bronx’ y ella misma se encargó de despejar las dudas.

Todo sucedió el 14 de enero de 2015 cuando Jennifer Lopez visitó el set del programa de entrevistas de Univision donde estuvo sentada al lado del presentador Johnny Lozada, quien no pudo ocultar su emoción cuando se enteró que tenía una admiradora suya ahí y que era nada menos que la cantante de ‘Let’s Get Loud’ y ‘On the Floor.

JLo confesó que era fan de Menudo

En esa oportunidad, el espacio estaba conducido por Alan Tacher y un grupo de colaboradores entre los que se encontraba el célebre ex integrante de Menudo. JLo fue la gran invitada especial y se plantó a su lado para expresarle todo su cariño y respeto como miembro de la agrupación que le trajo tanta felicidad en su adolescencia. Además, dijo que siempre había querido un autógrafo suyo, algo que lo dejó “pasmado”, pues en ese entonces ella tenía 12 años.

“¿Cuándo tú eras jovencita a quién admirabas o a quién hubieras querido pedirle una foto o un autógrafo?”, le preguntaron. “Nunca pensé que podía lograr algo así, como te dije con Menudo”. Fue ahí donde le repreguntaron si quería una foto con Johnny Lozada y ella respondió con un rotundo “sí” lo que provocó la risa de todos los participantes del show.

"¿Por qué este tipo de cosas no me pasaron en ese momento", dijo Johnny Lozada al escuchar la tardía confesión de Jennifer Lopez. (Foto: captura @univision / YouTube)

Como era de esperarse, tremenda revelación dejó un momento lleno de diversión y simbolizó una gran alegría para el excantante de la agrupación puertorriqueña quien dijo “yo ya me puedo ir, ya mi sueño está hecho. Me ha hecho el año, ya tengo para dos o tres décadas”.

“De verdad gran fanática, pero también Madonna era una de mis ídolos”, finalizó Jennifer Lopez quien visitó el set de ‘Despierta América’ en 2015 como parte de la campaña de promoción para el estreno de la película ‘The boy next door’ (Cercana obsesión).

Mira aquí el video viral de JLo