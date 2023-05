Cher le demostró a Tina Turner que su amistad no era solo para compartir escenarios o entrevistas en la televisión, sino también para apoyarla en momentos difíciles: la interprete de “Total Eclipse of the Heart”, visitó a la “Reina del rock and roll” en su mansión en Suiza, donde le habló sobre su muerte.

Anna Mae Bullock, el verdadero nombre de la leyenda del rock, murió a los 83 años el miércoles 24 de mayo en Suiza, donde vivió los últimos años al lado de su esposo. Turner, de nacionalidad estadounidense, además fue una gran compositora, actriz y bailarina.

Su partida causó profundo dolor entre fanáticos y celebridades de todo el mundo. Una de ellas es su amiga Cher, quien recordó en una entrevista en “The Beat With Ari Melber”, de MSNBC, su experiencia al visitar a su amiga durante un difícil momento de salud.

¿QUÉ LE DIJO TINA TURNER A CHER?

Cher mencionó que quería dedicar tiempo a su amistad y asegurarse de que Turner supiera que el mundo no la había olvidado y, por ello, varios amigos se turnaron para pasar tiempo con ella.

“Fui a visitarla porque pensé que necesitaba dedicarle tiempo a nuestra amistad, para que supiera que el mundo no la había olvidado. Entonces varios amigos comenzamos a turnarnos para pasar tiempo con ella y eso la hizo muy feliz”, señaló.

La llamada “Diosa del Pop” recordó que la visita a Turner, en su casa de Suiza, fue divertida y se rieron durante cinco horas seguidas. La intérprete de “What’s love got to do with” estaba disfrutando a pesar de su enfermedad y no quería que la gente supiera sobre su situación.

Pese al agradable momento, Turner le confió a Cher que no quería sufrir más y le soltó una frase desgarradora. “Ella me dijo una vez: ‘Estoy realmente lista. Simplemente, no quiero aguantar más esto’”, contó la legendaria cantante.

La intérprete de “I got you baby” detalló que la “Reina del rock and roll” “tenía su máquina de diálisis en su casa”, pero destacó que siempre se mantuvo “muy fuerte” y “luchó contra esta enfermedad durante mucho tiempo”. Fue un apoyo y un ejemplo para Cher, quien afirmó que Turner le dio mucha fuerza.

Tina Turner partió a la eternidad como la leyenda del rock por sus canciones inolvidables (Foto: EFE)

Problemas de salud

En cuanto a la salud de Turner, en 2013 sufrió un accidente cerebrovascular poco después de su casamiento. Esto la llevó a tener que aprender a caminar de nuevo. En 2016, fue diagnosticada con cáncer intestinal y, al año siguiente, se sometió a un trasplante de riñón debido a la medicación para la presión arterial que tomaba.

El representante de Tina Turner anunció su fallecimiento después de una larga enfermedad. Turner fue un emblema del rock and roll y dejó un gran legado en la música.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE TINA TURNER

