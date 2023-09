El mundo de la música está de luto por la triste noticia del fallecimiento de Jimmy Buffett, un ícono musical que dejó una huella imborrable en la industria. En su larga trayectoria tuvo un sinnúmero de reconocimientos y éxitos que catapultaron su carrera, pero el tema que más marcó su andadura en el mundo artístico fue “Margaritaville”, el cual lanzó en el año 1977. Esta es la historia detrás de este popular tema que ha inspirado a generaciones de buscadores de sol y diversión.

La música tiene el poder de transportarnos a lugares y momentos especiales de nuestras vidas, y pocas canciones tienen el don de evocar una sensación de escapismo y aventura como “Margaritaville” de Jimmy Buffett. Esta icónica canción, lanzada en 1977 como parte del álbum “Changes in Latitudes, Changes in Attitudes”, ha llegado a convertirse en un himno de la cultura de la isla y el relajamiento playero.

El comunicado del fallecimiento de Jimmy Buffett (Foto: Jimmy Buffett / Twitter)

Inspiración en Key West

La historia de “Margaritaville” nos transporta a un escenario idílico, donde el narrador se encuentra en una isla tropical, disfrutando de su vida al ritmo de las olas y los cócteles. La canción es una narración nostálgica de un día en la vida de alguien que, aparentemente, ha perdido la cuenta del tiempo debido a sus hábitos relajados y su amor por las margaritas. La letra, con su distintiva melodía caribeña, nos invita a imaginar un lugar donde las preocupaciones cotidianas desaparecen y cada día es una fiesta.

La historia detrás de “Margaritaville” se remonta a Key West, Florida, donde Jimmy Buffett vivió durante un tiempo. Key West, con su ambiente relajado y su hermoso paisaje costero, sirvió de inspiración para la creación de esta canción. Buffett solía frecuentar el famoso bar “Captain Tony’s Saloon”, un lugar que sigue siendo una parada obligatoria para los fanáticos de su música. El bar, con su atmósfera bohemia y su decoración de estilo isleño, fue el telón de fondo perfecto para la composición de esta canción atemporal.

El éxito duradero de “Margaritaville”

“Margaritaville” se convirtió en un éxito instantáneo y catapultó a Jimmy Buffett a la fama internacional. La canción no solo capturó la esencia del estilo de vida relajado y despreocupado de la costa, sino que también se convirtió en un himno para todos aquellos que anhelan un escape de la rutina diaria. La legión de seguidores de Buffett, conocidos como “parrothead”, celebran su amor por la música y el espíritu de “Margaritaville” a través de conciertos y eventos especiales en todo el mundo.

A lo largo de las décadas, “Margaritaville” ha seguido siendo un referente en la música popular, y la marca de Jimmy Buffett se ha expandido para incluir restaurantes, resorts y productos relacionados con la canción y su espíritu. La canción ha aparecido en numerosas películas, programas de televisión y comerciales, y ha sido versionada por innumerables artistas a lo largo de los años.