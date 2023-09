Los rumores de que Joe Jonas y Sophie Turner se están divorciando tras siete años juntos, cuatro de matrimonio, fueron tendencia el último fin de semana. En medio de toda la especulación, el cantante se animó a revelar un detalle que dejó confundido a más de uno durante un concierto de los Jonas Brothers en Texas, Estados Unidos, el domingo 03 de septiembre por la noche como parte de su reciente gira The Tour. Él subió al escenario luciendo su anillo de bodas y aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento sobre la supuesta separación definitiva.

El Moody Center en Austin se volvió una fiesta cuando Kevin, Nick y Joe Jonas ofrecieron un gran espectáculo, pero todos estaban atentos a qué hacía este último.

Y es que los fans no tardaron en darse cuenta que estaba usando su anillo de bodas tras hacerse público un supuesto divorcio con Sophie Turner.

Joe Jonas es captado usando su anillo de bodas

En Twitter, ahora ‘X’, un fan publicó preguntando: “¿Tiene puesto el anillo?”, a lo que muchos Jonatics, como se les conoce a los fanáticos de los Jonas Brothers, respondieron que efectivamente lo lucía en el dedo anular.

Esto llamó poderosamente la atención en redes sociales, pues en los últimos días no se le ha visto con el aro, sobre todo durante las recientes paradas de su gira en Dallas y St. Paul, Minnesota, además de que Sophie Turner no asistió, algo que sí ocurrió el pasado 12 de agosto cuando la estrella de ‘Game of Thrones’ fue vista bailando entre la multitud en el Yankee Stadium en el Bronx, Nueva York, para la noche inaugural de la gira.

El concierto no fue el único momento en que decidió volver a lucir su anillo de bodas, pues en una reciente publicación en la cuenta oficial de Instagram de los Jonas Brothers enviaron un saludo por el Día del Trabajo o Labor Day en Estados Unidos donde recalcaron lo que significa para ellos “pasar un rato en familia bajo el atardecer de Texas esta noche antes del gran espectáculo de Austin”.

CELEBS | Joe Jonas ha vuelvo a lucir su anillo de bodas en medio de los rumores de un divorcio con Sophie Turner. (Foto: @joejonas / Instagram)

Lo que se sabe del supuesto divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner

Jonas, de 34 años, y Turner, de 27, se casaron en 2019 y tienen dos hijas pequeñas. Según información de TZM, han estado pasando por “graves problemas” durante casi seis meses y él ha sido el principal cuidado de las niñas los tres últimos. “Prácticamente todo el tiempo”, reveló una fuennte que agregó que incluso “mientras estaba de gira por el país” con sus hermanos Nick y Kevin.

La revista People aseguró que Joe supuestamente que su equipo se reuniera con dos abogados de divorcios del área de Los Ángeles y que contrató a uno de ellos. “Joe está explorando las mejores opciones para su futuro”, dijo una fuente.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado el divorcio o separación, lo cierto es que Joe fue visto sin su anillo en numerosas ocasiones y recientemente vendieron su mansión de Miami.

Joe Jonas y Sophie Turner se casaron en Las Vegas.