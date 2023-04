Es el tema del momento en Hollywood y hay quienes afirman que el actor ya tiene a quién decirle “Call me by your name”. La estrella de ‘The Kardashians’ Kylie Jenner (25) está saliendo con Timothée Chalamet (27) tras terminar su romance con Travis Scott a inicios de año, con quien tiene dos hijos, Stormi de 5 años y Aire de 14 meses. Diversos medios de Estados Unidos están rebotando la información y aquí te contamos lo que sabemos sobre esta posible relación y por qué no se les vio juntos el fin de semana en Coachella 2023.

Todo indica que la menor del clan Kardashian - Jenner le está dando una nueva oportunidad al amor al lado del cotizado protagonista de ‘Dune’ y, según reveló una fuente muy cercana a ‘Entertainment Tonight’, la relación es “casual” y no es para nada seria, pero ella está “muy emocionada” ya que se trata de algo completamente diferente a lo que ha vivido en sus relaciones pasadas.

“Están manteniendo las cosas casuales en este momento. No es serio, pero Kylie disfruta pasar el rato con Timothée y ver a dónde va. Ha sido muy divertido para ella porque se siente muy diferente a sus relaciones pasadas. Es nuevo y emocionante para Kylie y se está divirtiendo mucho”, señaló la fuente.

¿Por qué no estuvieron en Coachella 2023?

El 15 de abril, Kylie Jenner estuvo en Coachella 2023, festival de música californiano más famoso del mundo y lo hizo junto a su hermana Kendall Jenner, pero sin rastro de Timothée Chalamet. Ella llegó con una elegante chamarra de cuero blanco estilo Biker de Courrèges, top transparente y jeans.

Pese a los rumores del romance, la celebridad “decidió que no quería hacer públicas las cosas con Timothée el pasado fin de semana. Solo quería relajarse y divertirse con sus amigos”.

Kylie Jenner la pasó muy bien en Coachella 2023 con su hermana Kendall Jenner y sin Timothée Chalamet. (Foto: @kyliejenner / Instagram)

¿Cómo se conocieron Kylie Jenner y Timothée Chalamet?

La fuente especuló que su hermana Kendall Jenner jugó un papel clave en este nuevo romance. La rumoreada nueva novia de Bad Bunny es una gran amiga del actor que estuvo nominada al Oscar por Mejor Actor en 2018.

“Timothée también es amigo de Kendall, así que ha sido fácil para Kylie integrarlo en su vida”, agregó la fuente.

Por el momento, ni Kylie ni Timothée han hecho su relación oficial, pero hace unos días se vio la Range Rover negra de Jenner fuera de la mansión de Chalamet en Beverly Hills. Sin embargo, la socialité no logró ser fotografiada. Al día siguiente disfrutaron de una cita discreta en Tito’s Tacos, un lugar de moda en Los Ángeles y disfrutaron de la comida mexicana en el asiento trasero de la camioneta de ella, según reporta Page Six.

“Timothée es un caballero total y trata a [Kylie] con respeto (...) Es muy encantador y la hace reír, y es fácil hablar con él”, dijeron fuentes a Us Weekly.

Los rumores comenzaron a circular a principios de abril y un informante afirmó que se remonta a enero, cuando estuvieron interactuando en la Semana de la Moda de París. Otra pieza clave para entender el amorío entre la integrante de las Kardashian y el histrión de 27 años provendría desde el set de “Euphoria”. Y es que el portal DeuxMoi indicó que uno de los informantes, quien sería parte del elenco de producción del programa, les habría confirmado la primicia.

¿Por qué terminaron Kylie Jenner y Travis Scott?

Aunque supieron ser de las parejas más icónicas de los últimos años, Kylie y Travis no pudieron sobreponerse a la crisis de su relación de los últimos años y rompieron definitivamente desde inicios de 2023, a poco del nacimiento de su segundo hijo.

Si bien no es la primera vez que oficializan su ruptura, vale destacar el tiempo que llevan separados sin amistarse ni dar visos de ello. De hechos una de las razones de su separación sería el diferente estilo de vida que tienen ambas estrellas. Recordemos que Travis es uno de los raperos más sonados de Estados Unidos y pasa de viaje en viaje por todo el planeta, mientras que Jenner es más hogareña y decide cuidar de sus pequeños en casa.