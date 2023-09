El beso dado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jennifer Hermosa sigue desatando polémica en el mundo. Esta vez, el cineasta estadounidense Woody Allen brindó su opinión sobre este episodio y no tardó en repercutir en las redes sociales.

La película número 50 de Woody Allen, “Golpe de suerte”, se estrenó este martes en el Festival de Venecia, ante críticos que recibieron de la mejor manera su reciente producción. No obstante, al salir de la sala, un grupo de personas rechazaron su presencia con carteles que decían “no a la cultura de la violación”, en referencia a las acusaciones de presunto abuso sexual a su hija adoptiva. En repetidas ocasiones, el octogenario desmintió tales denuncias en su contra.

Ya en la víspera, Woody Allen había desatado polémica en las redes sociales por unas declaraciones que dio al medio español El Mundo sobre el beso no consentido de Luis Rubiales a la seleccionada Jennifer Hermoso, durante la premiación del Mundial de Fútbol Femenino.

“Lo primero que pensé es que no se escondieron, ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? En la primera información no sabíamos si la mujer se apartó y le dijo: ‘No hagas eso’”, indicó el cineasta de 87 años.

“No es que haya asesinado a alguien”

Tras el escándalo desatado, deportistas y personalidades no vinculadas al deporte alzaron su voz de protesta para pedir la renuncia de Rubiales, pero el mandamás de la RFEF aseguró que no dimitiría. Al respecto, Woody Allen consideró una exageración que pueda perder su puesto por un beso.

“En cualquier caso, es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien”, refirió a El Mundo. “Si fue inapropiado o demasiado agresivo, hay que decirle claramente que no haga eso y que se disculpe. No es que haya asesinado a alguien”, acotó.

El estadounidense concluyó que Rubiales “hizo algo incorrecto”, pero que debería pedir disculpas a la futbolista afectada.

Las declaraciones de Woody Allen no fueron vistas con buenos ojos por muchos usuarios españoles, quienes lo criticaron. “No me esperaba menos de Woody Allen”, “Esta era la defensa que le faltaba a Rubiales”, “¿Es un chiste, ¿no?”, fueron algunos de los comentarios.